Bij de twee mannen die de familie Schumacher chanteerden, zijn foto's uit het privéleven van de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 aangetroffen. Dat hebben de aanklagers in het Duitse Wuppertal naar buiten gebracht.

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft afgelopen maand twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden de familie van Michael Schumacher te hebben afgeperst. De mannen beweerden over informatie over de voormalig Formule 1-coureur te beschikken, en dreigden deze op het dark web te publiceren als de familie geen forse som geld over zou maken. Volgens Duitse media ging het over een bedrag van 15 miljoen euro. Inmiddels zijn er dus daadwerkelijk foto's uit het privéleven van Schumacher aangetroffen bij de verdachten, zo hebben de aanklagers in de zaak naar buiten gebracht.

Privéfoto's Michael Schumacher

Het Openbaar Ministerie wil geen uitspraken doen over de identiteit van de verdachten, maar de Duitse krant Südkurier bracht eerder naar buiten dat het zou gaan om een 53-jarige man en zijn 30-jarige zoon. Zij zouden in het bezit zijn van foto's van Schumacher van na zijn zware ski-ongeluk in 2013. Schumacher liep hierbij zwaar hersenletsel op, en sindsdien leeft de racelegende afgeschermd van de buitenwereld. Het onderzoek loopt ondertussen verder.

Eerdere afpersingszaak

Voor de familie Schumacher is het helaas niet de eerste keer dat ze te maken hebben gekregen met een afpersingszaak. Zo werd in 2017 Hüseyin B. veroordeeld. Hij eiste destijds 900.000 euro van de familie en bedreigde de kinderen van Michael en Corinna Schumacher. De politie heeft dat overigens vrij snel in de kiem kunnen smoren. Zo had B. zijn rekeningnummer doorgegeven op een manier waardoor hij snel gelokaliseerd kon worden.

