Het Duitse Openbaar Ministerie heeft onlangs twee mannen opgepakt die ervan verdacht worden de familie van Michael Schumacher te hebben afgeperst. De mannen zitten voorlopig vast en blijken vader (53) en zoon (30) te zijn.

De verdachten waren volgens het Duitse Bild van plan om miljoenen te verdienen met de chantage. Daarvoor had het duo belastende informatie over de zevenvoudig kampioen, althans dat was de bewering. Er werden enkele dossiers naar de familie gestuurd, als bewijs van het bezit van de informatie. De bedoeling was om een bedrag bij de familie te ontlokken, om te voorkomen dat de gegevens op het 'dark werk' kwamen te staan.

Chantage

De Duitse politie wil overigens niet officieel aan Reuters bevestigen dat het hier gaat om de familie Schumacher: "We onderzoeken een geval van chantage ten nadele van een beroemdheid en hebben arrestatiebevelen in deze zaak uitgevoerd. We kunnen op dit moment geen verdere informatie geven." De familie Schumacher is doorgaans erg discreet in de berichtgeving en heeft op bovenstaande zaak niet gereageerd. De verdachten zijn afgelopen donderdag voorgeleid voor de rechtbank.

Voor de familie Schumacher is het helaas niet de eerste keer dat er gepoogd is om de boel af te persen. Zo werd in 2017 Hüseyin B. veroordeeld. Hij eiste 900.000 euro van de familie en bedreigde de kinderen van Michael en Corinna Schumacher. De politie heeft dat overigens vrij snel in de kiem kunnen smoren. Zo had B. zijn rekeningnummer doorgegeven en op die manier was hij snel te traceren.

