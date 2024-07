Eerder deze week ontstonden er opvallende berichten over een flink verkoelde relatie tussen Logan Sargeant en James Vowles binnen het team van Williams. In België kreeg de coureur vragen over deze berichtgeving en de geruchten blijken totaal niet waar te zijn.

Volgens eerdere berichtgeving van Pit Debrief leek het bijna onmogelijk dat Sargeant volgend jaar nog vastligt bij Williams. Men wist namelijk te melden dat teambaas Vowles en de Amerikaan niet eens meer met elkaar praten binnen het team. Dat gerucht wordt de wereld in geholpen door voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson tijdens de Viaplay F1-podcast: "Ik heb me dit weekend door een paar Amerikaanse vrienden - die Sargeant kennen - laten vertellen dat hij geen plezier heeft binnen het team en dat hij vindt dat ze enorm hard voor hem zijn. Het zou zelfs zo zijn dat hij en Vowles niet meer met elkaar praten. Ze groeten elkaar amper. De banden tussen elkaar zouden compleet verbroken zijn", zo klonk het weinig positief.

Artikel gaat verder onder video

Niks van waar

In België kreeg de onder druk liggende Williams-coureur vanzelfsprekend vragen over die opmerkelijke berichtgeving van eerder deze week en heeft hij een duidelijk antwoord op wat er allemaal speelt: "Marcus Ericsson heeft een reputatie als het gaat om het praten met andere mensen zonder dat hij er ooit zelf daadwerkelijk een gesprek mee heeft gevoerd in zijn leven", sneert hij tegenover Ericsson in het bijzijn van verschillende media, waaronder GPFans. "Het heeft dus geen enkele waarde. Het is niet waar. Ik heb twintig minuten geleden hier nog een gesprek gevoerd met James", zo foetert de onder druk liggende coureur.

Zo goed mogelijk presteren

Hij vervolgt: "Het meest belangrijke is dat James en ik hier komen en het beste voor hebben met het team. We werken allebei dezelfde richting uit en willen wat het beste is voor ons team. Uiteindelijk is wat het beste is voor het team, ook het beste voor mij. Het is totaal niet waar." Vervolgens krijgt hij de vraag of het beschadigend is voor zijn reputatie dat zulke dingen geschreven worden: "Zo gaat het nu eenmaal. Het is natuurlijk geen gemakkelijk seizoen met de dingen die er gebeurd zijn met mij vanuit het team. Natuurlijk kan het dan lijken dat een relatie beschadigd is van de buitenkant. We gaan echter gewoon aan het werk zoals normaal en blijven zo goed mogelijk presteren."

