Lewis Hamilton en Carlos Sainz moesten zich melden bij de FIA na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Japan. De laatstgenoemde, die sinds dit seizoen uitkomt voor Williams, werd onderzocht voor het ophouden van zijn opvolger bij Ferrari. De stewards hebben nu een straf uitgedeeld.

Het was een teleurstellende kwalificatie voor Sainz, die graag Q3 had willen bereiken, wat teamgenoot Alexander Albon wel deed. Het Suzuka International Racing Course is de laatste jaren een van de slechtere circuits voor de Williams geweest en Sainz moest het deze zaterdag doen met de twaalfde positie. Hij ging er dus in Q2 al uit. Aan het eind van die sessie zou hij Hamilton hebben geblokkeerd. De zevenvoudig wereldkampioen wilde nog een snel rondje doen, maar moest deze afhaken in de eerste bocht vanwege de Williams.

Artikel 37.5

De Madrileen werd meteen onderzocht voor het mogelijk overschrijden van artikel 37.5 van het sportief reglement, waarin staat dat "elke coureur die deelneemt aan de kwalificatie die, volgens het oordeel van de stewards, onnodig op het circuit stopt of onnodig een andere coureur ophoudt, straffen kan krijgen zoals beschreven in artikel 37.4". Hierin staat dat de stewards rondetijden kunnen verwijderen of een gridpenalty mogen uitdelen. Ze hebben ervoor gekozen om Sainz drie posities naar achteren te zetten. Fernando Alonso, Liam Lawson en Yuki Tsunoda schuiven ieder een plek op en Sainz zal op zondag dus vanaf P15 moeten beginnen. Qua resultaat maakte het incident voor Hamilton niet uit. Hij ging hoe dan ook door naar Q3 en kwalificeerde zich uiteindelijk als achtste.

"Niemand vertelde me iets", zei Sainz na de kwalificatie tegenover de aanwezige media. "Ik heb zelf veel auto's in moeten halen tijdens mijn snelle rondje, omdat ze allemaal in hun ronde richting de pits zaten. Uiteraard dacht ik dat Hamilton ook één van die auto's was die richting de pits ging."

