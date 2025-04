Carlos Sainz heeft in een recent interview openhartig gesproken over de uitdagingen die hij tegenkomt bij Williams na zijn overstap van Ferrari. De Spanjaard is gedwongen zijn gewoontes aan te passen en te leren wat de verschillen zijn tussen de twee teams.

Carlos Sainz ervaart bij Williams een andere dynamiek dan bij het team van Ferrari. De Spanjaard moet zijn rijstijl aanpassen om het maximale uit de auto te halen, vanwege de technische eigenschappen van de auto van Williams. Iets wat pijnlijk duidelijk werd tijdens de raceweekenden in Australië en China, waar hij het af moest leggen tegen teammaat Alexander Albon.

Sainz moet rijstijl aanpassen

"Bij Ferrari had ik een bepaalde rijstijl ontwikkeld die goed werkte binnen hun filosofie. Nu, bij Williams, moet ik sommige gewoonten aanpassen om het maximale uit de auto te halen", legt Sainz uit. Het aanpassingsproces is volgens de Spanjaard erg complex, omdat hij met het nieuwe Williams 2025-chassis rijdt - een evolutionaire versie van het 2024-chassis, dat qua specificaties volledig gelijk is, zo bevestigde teambaas James Vowles.

De start van het seizoen van Sainz bleek een grote uitdaging voor Sainz. Tijdens de chaotische regenrace in Australië belandde hij in de muur met zijn Williams, terwijl Albon belangrijke punten scoorde. In China wist Sainz wel te profiteren van de diskwalificaties van de andere coureurs, maar qua performance bleef hij opnieuw achter zijn teammaat.

Overstap biedt mogelijkheden

Toch biedt de overstap naar Williams Sainz de mogelijkheid om zijn rijstijl nog verder te verfijnen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Teambaas Vowles legt uit dat, hoewel de performance van de twee coureurs verschilt, het volledige potentieel van het chassis nog niet benut is. Dit sluit aan bij een bredere strategie van het team, die zich richt op kostenbeheer en zich voorbereiden op de aanstaande wijziging van de reglementen.