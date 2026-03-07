Met de Grand Prix in Australië voor de deur, loopt Max Verstappen (28) met zijn ziel onder z'n arm. De Red Bull Racing-coureur zag op Albert Park hoe zijn RB22 - als gevolg van de nieuwe reglementen - in de muur belandde en zijn kwalificatie vroegtijdig ten einde kwam. Verstappen zegt mentaal al voorbereid te zijn op een lang seizoen en heeft er weinig trek meer in.

We zitten in het eerste raceweekend van het nieuwe Formule 1-seizoen, maar voor Verstappen kan het nu al niet snel genoeg voorbij zijn. De Nederlander verwacht een bijzonder lang en zwaar jaar - eentje waar hij absoluut niet naar uitkijkt. Hij is nooit te spreken geweest over de 2026-reglementen en dat begon al drie jaar geleden, toen de wijziging werd aangekondigd. Destijds was hij al kritisch en hield hij z'n hart vast. In de simulator, maar ook tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein werden zijn angsten bevestigd. Tot overmaat van ramp zorgde deze reglementswijziging er ook mede voor dat Verstappen vandaag tijdens de kwalificatie in Melbourne z'n auto in de muur parkeerde. Na afloop kwam er dan ook weinig positiefs uit de mond van de viervoudig wereldkampioen, die stelt dat de F1 momenteel "heel weinig met racen te maken heeft".

Andere raceklassen geven Verstappen "veel meer plezier"

Het is niet voor niets dat Verstappen steeds meer uitstapjes maakt buiten de Formule 1. Hij was al niet te spreken over de vorige generatie auto's, maar de bolides van dit jaar zijn helemaal een ramp in zijn ogen. Hij kijkt dan ook nu al uit naar de GT3-race die hij gaat rijden in Duitsland. "Daar heb ik in ieder geval veel meer plezier, dat weet ik nu al", zo sprak hij na afloop van z'n teleurstellende kwalificatie in Australië. Verstappen verloor tijdens z'n opwarmronde in Q1 de achterkant van z'n auto, ging door het grind en kwam in de muur tot stilstand. Sindsdien kwamen er alleen nog maar zorgwekkende teksten uit z'n mond.

Verstappen onderweg naar de muur in Melbourne

Auto's voelen al langer "heel slecht aan" stelt Verstappen

Nadat hij bij de pers verscheen in Melbourne, gaf hij vrijwel direct aan dat hij het "totaal niet naar z'n zin" heeft met de huidige generatie F1-auto's. "Het maakt wat dat betreft niet uit waar ik me kwalificeer", zo zegt hij. "Of ik nu vooraan had gestaan of waar ik nu sta, qua emotie en gevoel ben ik helemaal leeg." Maar dat heeft niet alleen met zijn kwalificatie in Australië te maken, zo stelt hij. "Het voelde in de periode hiervoor ook al heel slecht aan in de auto."

Bijna tot een punt dat je gewoon niet wil rijden

Volgens Verstappen is het soms dusdanig frustrerend en slecht dat je "bijna tot een punt dat je gewoon niet wil rijden" komt, zo zei hij. Dat het wat dat betreft dan een lang seizoen voor hem gaat worden, realiseert hij zich maar al te goed. "Ja, ja, daar heb ik me mentaal al op voorbereid", klinkt het, om vervolgens wat tekst en uitleg te geven over de situatie. "Je kunt niet natuurlijk rijden en moet overal zo min mogelijk op het gas zitten om je batterij te kunnen sparen. Bepaalde bochten moet je anders aansnijden om met het uitkomen van de bocht weer te sparen. Voor mij heeft het heel weinig met racen te maken.”

Verstappen is niet happy met de nieuwe reglementen

Verstappen weet dat hij het moet doen met wat hij heeft

Hoewel de FIA al heeft gezegd dat ze openstaan om de regelementen gedurende het jaar her en der bij te schaven, denkt Verstappen niet dat het heel veel beter gaat worden. "Je moet het gewoon doen met wat je hebt. En wat je hebt is niet veel...", zo klinkt het deprimerend.

Plezier op andere plekken zoeken

Vanuit dat perspectief zal Verstappen er hoogstwaarschijnlijk ook niet van wakker liggen als de races in het Midden-Oosten (Bahrein en Saoedi-Arabië) geannuleerd zouden worden. Hij lijkt zijn plezier op dit moment vooral buiten de Formule 1 te zoeken, bijvoorbeeld op de Nürburgring Nordschleife. De verwachting is dat hij daar gaat deelnemen aan de 24 Uurs-race in mei. "Nog even kijken of dat inderdaad kan en uitkomt, ook qua logistiek met het team. Maar dat zien we dan wel weer", zo besluit Verstappen.