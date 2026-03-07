Max Verstappen (28) is achter de schermen verbaal aangevallen door de andere F1-coureurs tijdens de coureursbriefing op vrijdag. Deze informatie is gelekt naar de pers en daar is Verstappen alles behalve blij mee. Dit onthulde de Red Bull-coureur na afloop van de teleurstellende kwalificatie in Melbourne, Australië.

Het is geen geheim dat Verstappen absoluut geen fan is van de nieuwe reglementen in de Formule 1. De Nederlander vindt de huidige manier van racen maar niks en wil gewoon overal volgas kunnen gaan. De viervoudig wereldkampioen omschreef de sport als een soort 'Formule E op steroïden' en stak zijn onvrede niet onder stoelen of banken. Dit heeft hem blijkbaar een felle aanval van de andere coureurs opgeleverd tijdens de rijdersbriefing op vrijdag. In Melbourne kwamen de coureurs zoals gebruikelijk bijeen om onder meer het verloop van het weekend te bespreken, maar daar kwamen ook de kritische uitspraken van Verstappen over de F1 ter sprake. Verstappen kreeg een stortvloed aan kritiek van sommigen van de aanwezigen, zo meldt The Race.

Verstappen ziet coureur informatie over hem lekken naar pers

Na afloop van de kwalificatie in Melbourne, waar Verstappen crashte tijdens zijn opwarmronde in Q1, verscheen de Red Bull-coureur bij de pers. Daar ging hij niet alleen in op zijn teleurstellende kwalificatie, maar reageerde hij ook op het voorval tijdens de coureursbijeenkomst op vrijdag. Toen hem gevraagd werd naar de stortvloed aan kritiek die hij daar zou hebben ontvangen, reageerde Verstappen geïrriteerd. "Het is een beetje vreemd, weet je. Coureurs horen niet te praten!", zo klaagde hij, insinuerend dat één van de rijders deze informatie naar de pers zou hebben gelekt. "Ja, dat vind ik niet erg professioneel van de betrokkenen", zegt Verstappen.

Verstappen zal kritisch blijven op 2026-reglement

Wat er precies gezegd of besproken is tijdens de coureursvergadering, is niet bekend, evenals de reden waarom Verstappen verbaal werd aangevallen door de aanwezigen. Veel coureurs leken het namelijk eens te zijn met de kritiek van de Nederlander over de huidige staat van de 2026-reglementen. Dat Verstappen crashte tijdens de kwalificatie in Australië zal ook niet helpen in een poging zijn mening te veranderen. Zijn crash was namelijk een gevolg van de aanpassingen aan de reglementen, waardoor hij zijn achterkant volledig kwijtraakte en via het grind in de muur belandde. "De formule klopt gewoon niet", zo stelt Verstappen.

