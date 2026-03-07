Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
Max Verstappen (28) is achter de schermen verbaal aangevallen door de andere F1-coureurs tijdens de coureursbriefing op vrijdag. Deze informatie is gelekt naar de pers en daar is Verstappen alles behalve blij mee. Dit onthulde de Red Bull-coureur na afloop van de teleurstellende kwalificatie in Melbourne, Australië.
Het is geen geheim dat Verstappen absoluut geen fan is van de nieuwe reglementen in de Formule 1. De Nederlander vindt de huidige manier van racen maar niks en wil gewoon overal volgas kunnen gaan. De viervoudig wereldkampioen omschreef de sport als een soort 'Formule E op steroïden' en stak zijn onvrede niet onder stoelen of banken. Dit heeft hem blijkbaar een felle aanval van de andere coureurs opgeleverd tijdens de rijdersbriefing op vrijdag. In Melbourne kwamen de coureurs zoals gebruikelijk bijeen om onder meer het verloop van het weekend te bespreken, maar daar kwamen ook de kritische uitspraken van Verstappen over de F1 ter sprake. Verstappen kreeg een stortvloed aan kritiek van sommigen van de aanwezigen, zo meldt The Race.
Verstappen ziet coureur informatie over hem lekken naar pers
Na afloop van de kwalificatie in Melbourne, waar Verstappen crashte tijdens zijn opwarmronde in Q1, verscheen de Red Bull-coureur bij de pers. Daar ging hij niet alleen in op zijn teleurstellende kwalificatie, maar reageerde hij ook op het voorval tijdens de coureursbijeenkomst op vrijdag. Toen hem gevraagd werd naar de stortvloed aan kritiek die hij daar zou hebben ontvangen, reageerde Verstappen geïrriteerd. "Het is een beetje vreemd, weet je. Coureurs horen niet te praten!", zo klaagde hij, insinuerend dat één van de rijders deze informatie naar de pers zou hebben gelekt. "Ja, dat vind ik niet erg professioneel van de betrokkenen", zegt Verstappen.
AANBIEDING: Neem nu een Viaplay-abonnement zonder advertenties voor €14,92 per maand!
Verstappen zal kritisch blijven op 2026-reglement
Wat er precies gezegd of besproken is tijdens de coureursvergadering, is niet bekend, evenals de reden waarom Verstappen verbaal werd aangevallen door de aanwezigen. Veel coureurs leken het namelijk eens te zijn met de kritiek van de Nederlander over de huidige staat van de 2026-reglementen. Dat Verstappen crashte tijdens de kwalificatie in Australië zal ook niet helpen in een poging zijn mening te veranderen. Zijn crash was namelijk een gevolg van de aanpassingen aan de reglementen, waardoor hij zijn achterkant volledig kwijtraakte en via het grind in de muur belandde. "De formule klopt gewoon niet", zo stelt Verstappen.
OOK INTERESSANT: Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie Australië: "Nog nooit zoiets meegemaakt"
- 2 uur geleden
- 8
Hadjar geeft Verstappen hoop met P3 in kwalificatie Melbourne: "We hadden het niet verwacht"
- 2 uur geleden
- 2
F1-reglementen 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
Russell snelste in chaotische derde training in Australië, mega-klapper voor Antonelli
Net binnen
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"
- 53 minuten geleden
- 5
Gigantisch drama voor Verstappen in Melbourne, Russell pakt eerste pole van 2026
- 2 uur geleden
VIDEO | Verstappen verklaart uitschakeling kwalificatie: "Nog nooit zoiets meegemaakt" l GPFans News
- 13 minuten geleden
Mercedes krijgt boete van FIA na kwalificatie voor Grand Prix van Australië
- 32 minuten geleden
- 3
Concurrentie ziet Mercedes domineren, eist antwoorden van FIA: 'Waarom is er niet ingegrepen?'
- 46 minuten geleden
- 9
Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Australië
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 20 februari
FIA komt met wijziging in kwalificatie en buigt zich over verplichte tweestopper in Monaco
- 28 februari
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 24 februari
FIA hakt knoop door: seizoensopener WEC uitgesteld wegens oorlog in Midden-Oosten
- 3 maart
'Aston Martin gaat mogelijk alleen formatieronde rijden in Australië'
- 2 maart
Bottas over privéjet van Verstappen: "Slaat financieel gezien nergens op!"
- 26 februari