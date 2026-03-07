close global

Max Verstappen in Melbourne

Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Max Verstappen in Melbourne — Foto: © IMAGO
Verstappen spreekt klare taal in Melbourne: "Heb het totaal niet naar m'n zin, ik voel me leeg"

Jeen Grievink
Max Verstappen (28) heeft pas één kwalificatie achter de rug dit F1-seizoen, maar de Red Bull-coureur laat in Melbourne weten dat hij er nu al geen zin meer in heeft. Verstappen crashte in Australië tijdens Q1 en deze crash kwam voort uit de reglementswijziging. "Ik heb het totaal niet naar m'n zin met deze auto's", zo was hij na afloop duidelijk.

De kwalificatie moest praktisch nog beginnen voor Verstappen of zijn RB22 hing al in de muur. Het was een frustrerende zaterdag voor de Nederlander, die crashte tijdens zijn opwarmronde. Verstappen raakte de achterkant van de auto plots kwijt, alsof de handrem werd aangetrokken - en dit was een gevolg van de wijzigingen die zijn doorgevoerd aan het reglement voor 2026. Verstappen was al niet te spreken over de nieuwe raceformule van de sport, maar na zijn crash in Melbourne lijkt hij er al helemaal klaar mee te zijn. Het seizoen heeft nog geen officiële Grand Prix op de teller staan - en Verstappen is nu al z'n plezier kwijt, zo zegt hij na afloop in Melbourne.

Verstappen geïrriteerd: 'Iemand van de coureurs lekt informatie over mij naar de pers'Lees meer

Verstappen glashelder: "Heb het totaal niet naar m'n zin"

Verstappen verscheen kort na zijn crash bij de pers op het Albert Park Street Circuit en daar liet hij weinig aan de verbeelding over. "Ik heb het totaal niet naar m'n zin met deze auto's", zo sprak hij. "Ik weet het niet, je kunt het voor jezelf bepalen, maar ik denk dat als je naar de onboard-beelden kijkt, dat wel genoeg zegt, nietwaar?" De 28-jarige coureur vindt de manier waarop hij moet rijden met de nieuwe generatie auto's maar niks. Het hele elektrische gedeelte en het feit dat hij niet eens meer volgas kan op stukken waar hij dat wel zou willen, staat hem het meeste tegen. "En dat is iets wat iets moeilijker is om te veranderen [door de FIA, red.], maar ik denk dat we dat wel moeten doen", zo zegt hij.

Verstappen voelt zich leeg na desastreuze kwalificatie in Melbourne

Er viel al weinig positiviteit te bespeuren bij Verstappen als het over de 2026-reglementen ging, maar na zijn crash in Melbourne is hij het gevoel echt helemaal kwijt. De Limburger weet ook even niet hoe hij z'n staat van zijn moet omschrijven, zo blijkt in Melbourne. "Qua emotie en gevoel is het nu helemaal leeg", aldus Verstappen - die morgen tijdens de Grand Prix van Australië van achteraan moet beginnen.

