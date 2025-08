In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakt Jos Verstappen duidelijk dat de Britse media zijn zoon mogelijk verkeerd afschildert. Toto Wolff gaat in op zijn interesse in de viervoudig kampioen. Franco Colapinto testte in Hongarije en maakte daarbij een harde klapper mee en Red Bull Racing zou, naar verluidt, niet blij zijn met Nico Rosberg. Dit is de GPFans Recap van woensdag 6 augustus.

Mekies werd 'verrast' door Verstappen bij Red Bull: 'Dat ontdek je dan ineens...'

Laurent Mekies is inmiddels een paar weken teambaas van Red Bull Racing als opvolger van Christian Horner en werkt zo dagelijks samen met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Mekies is 'verrast' door de Nederlander. Lezen waarom de nieuwe teambaas zo verrast is? Klik hier!

Alpine: 'Colapinto gecrasht tijdens test, Argentijn moest medisch gecheckt worden'

Alpine heeft de F1-wereld even laten schrikken door met slecht nieuws te komen, nadat het team tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije puntloos bleef. Tijdens een bandentest van Pirelli waar Alpine aan deelnam in Boedapest, is Franco Colapinto betrokken geweest bij een flinke crash. Alles lezen over de crash en de status van Colapinto? Klik hier!

'Interview Rosberg met Jos Verstappen is verkeerd gevallen bij Red Bull'

Volgens Formule 1-journalist Yhacbec López heeft Red Bull Racing Nico Rosberg beschuldigd van onacceptabel gedrag. De Duitser interviewde op de startgrid in België Jos Verstappen, die niet wilde antwoorden. Volgens de Mexicaanse F1-journalist is Red Bull Racing daar allerminst blij mee. Alles lezen over de mogelijke onvrede van Red Bull Racing? Klik hier!

Jos Verstappen hekelt Britse media en fans: 'Hebben totaal verkeerd beeld van Max'

Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, heeft zich uitgesproken over de Britse fans en media die volgens de Nederlander geen goed beeld hebben van hoe de viervoudig wereldkampioen daadwerkelijk is als persoon. Dit komt vooral door het kampioenschapsgevecht in 2021 met Lewis Hamilton. Het hele verhaal van Jos Verstappen lezen? Klik hier!

Audi slaat handen ineen met succesvolle voormalige Red Bull-motorpartner

Audi Sport maakt volgend jaar haar debuut in de Formule 1. Voor het seizoen 2026 heeft het Duitse merk de handen ineen geslagen met Mecachrome, een van de sleutels achter het succes dat Red Bull Racing ooit kende. Alles lezen over de samenwerking? Klik hier!

Wolff legt gesprekken met Verstappen uit: "We moesten met hem praten"

Toto Wolff heeft tegen een Italiaanse krant niet alleen bevestigd dat Mercedes gesprekken heeft gevoerd met Max Verstappen, maar de teambaas legt ook meteen uit waarom. Ondanks dat hij de coureur van Red Bull Racing geen zitje heeft kunnen aanbieden voor het F1-seizoen 2026, is de Oostenrijker toch blij met George Russell en Kimi Antonelli. Alles lezen over de interesse van Wolff in Verstappen? Klik hier!

