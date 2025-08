Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, heeft zich uitgesproken over de Britse fans en media die volgens de Nederlander geen goed beeld hebben van hoe de viervoudig wereldkampioen daadwerkelijk is als persoon. Dit komt vooral door het kampioenschapsgevecht in 2021 met Lewis Hamilton.

In gesprek met De Telegraaf blikt Jos Verstappen nog een keer terug op dat historische kampioenschapsgevecht in 2021, met als gevolg de eerste titel van zoon Max in F1. "Een eerste titel is natuurlijk al heel bijzonder, maar alles eromheen maakte het nog specialer. Soms zie ik de beelden nog wel eens voorbijkomen, van die laatste ronde. Dat blijft bijzonder. Hoe Max z'n auto naast die van Hamilton plant en er voorbijgaat. Terwijl we tot aan die slotfase eigenlijk geen kans hadden. Hamilton was gewoon te snel op dat moment."

Jos Verstappen ziet zoon Max niet veranderen

Jos Verstappen zag zijn zoon vervolgens wereldkampioen worden in 2022, 2023 en 2024 en ziet waarschijnlijk de reeks van Max dit seizoen ten einde komen. Waar Jos misschien nog wel trotser op is als op al die wereldkampioenschappen, is dat Max Verstappen achter en voor de schermen hetzelfde is gebleven. "Als ik Max privé zie of spreek, is hij nog dezelfde Max als tien, vijftien jaar geleden. Dat vind ik ook heel belangrijk en mooi. Daar ben ik trots op."

'Britten hebben een verkeerd beeld van Max'

Door het seizoen 2021 zijn de Engelse/Britse fans en media niet zo'n hele grote fan van Verstappen geworden, alhoewel dat inmiddels al een stuk minder is geworden naarmate de jaren zijn verstreken. Jos Verstappen denkt dat ze niet het juiste beeld hebben bij Max Verstappen. "Ik denk dat veel mensen, misschien vooral Engelsen, een verkeerd beeld van hem hebben. Dat hij een eikel is. Misschien komt dat ook door de huidige tijd met sociale media. Daar herken ik mij totaal niet in."

