Laurent Mekies is inmiddels een paar weken teambaas van Red Bull Racing als opvolger van Christian Horner en werkt zo dagelijks samen met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Mekies is 'verrast' door de Nederlander.

Mekies was te gast bij The Inside Track en werd daar logischerwijs ook gevraagd naar zijn samenwerking met Verstappen. Mekies kende de Nederlander van buitenaf natuurlijk wel, maar leert hem nu van dichtbij kennen. "Opeens krijg je hem dan wat beter te kennen, sinds de race in België. Dan ontdek je alles wat er gebeurt buiten het circuit. Dan begrijp je ook opeens hoe hij zo'n ongelofelijk niveau haalt. Wat ik daarmee bedoel is dat we allemaal weten hoe goed Max op het circuit is, en hoe uniek dat is. Nu leer ik Max opeens buiten het circuit kennen, en dan ontdek je ook dat zijn toewijding echt van een uitzonderlijk niveau is."

Artikel gaat verder onder video

Mekies kijkt zijn ogen uit tijdens samenwerking met Verstappen

Mekies komt vervolgens met wat voorbeelden: "Dat geldt voor zijn liefde voor de sport, hoe simpel hij alles weet te houden, en zijn directe aanpak bij goede en slechte momenten. Opeens wordt het dan heel duidelijk dat de combinatie van die twee factoren hem onaantastbaar en uniek maakt. Ik weet zeker dat er veel snelle coureurs zijn. Het is echter een ongelofelijke combinatie als je dat pure talent koppelt aan de totale liefde en toewijding voor de sport. Hij heeft in beide aspecten een geweldig niveau bereikt."

Mekies was verrast over Verstappen bij Red Bull

Mekies stelt dan ook dat hij, na de eerste weken met Verstappen bij Red Bull, behoorlijk verrast was over de Nederlander. "Ja, dat klopt wel. Dat kun je ook aan mijn woorden horen. Ja, ik ben wel verrast. Hij heeft vier wereldtitels gewonnen, en we zitten nu in de tweede seizoenshelft van een lastig seizoen, waarin de titelstrijd een lastig verhaal is geworden. Je hoort dan ook alle geruchten om je heen. Als je dan ziet hoe hij zich op zo'n moment toch weet te focussen... Hij is zo ongelofelijk kalm en motiveert het team ook echt. We hebben het hier over een totale afwezigheid van compromissen in de aanpak die hij hanteert, en in het niveau van zijn voorbereiding, voor en na de race. Ja, dan kun je wel stellen dat ik verrast ben. Dat ben ik zeker."

Gerelateerd