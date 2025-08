Audi Sport maakt volgend jaar haar debuut in de Formule 1. Voor het seizoen 2026 heeft het Duitse merk de handen ineen geslagen met Mecachrome, een van de sleutels achter het succes dat Red Bull Racing ooit kende.

Mecachrome is een Frans bedrijf dat in 1937 werd opgericht, en gespecialiseerd is in precisie-engineering. Ze maken allerlei onderdelen voor de vliegtuigindustrie voor bijvoorbeeld Airbus en Boeing, maar ze zijn ook volop actief in de autosport. Het levert al sinds 2005 de motoren voor de GP2 Series en de FIA Formule 2, maar sinds 2016 ook voor de FIA Formule 3. Deze worden in-house ontworpen en geproduceerd. In de lange geschiedenis van Renault als motorleverancier in de Formule 1, is Mecachrome sinds het begin in 1977 betrokken geweest. Ze kregen de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en assemblage van de motoren.

Audi sluit deal met Mecachrome

Mecachrome hielp Renault niet alleen aan de rijders- en constructeurskampioenschappen van het Franse team zelf in 2005 en 2006, maar ook aan die van Benetton en Williams in de jaren negentig en aan die van Red Bull van 2010 tot en met 2013. Omdat Renault eind dit seizoen stopt als motorleverancier - Alpine koopt vanaf 2026 power units van Mercedes -, leek het erop dat Mecachrome uit de Formule 1 zou verdwijnen. Maar Audi heeft besloten om een deal te sluiten met de Fransen, wanneer het volgend jaar Kick Sauber overneemt en met eigen Audi-krachtbronnen komt.

Vettel in een door Renault-aangedreven Red Bull na het binnenslepen van zijn vierde en laatste wereldtitel in 2013

Productie van motoronderdelen

"In het verleden mochten we niet met andere teams werken", begon Christian Cornille, die sinds april 2019 de CEO is van Mecachrome. "We hadden namelijk een exclusief contract met Alpine. Op het moment dat we niet meer aan die verplichtingen hoefden te doen, hebben we meteen alle Formule 1-teams gecontacteerd. Het is ons gelukt om Audi Sport te overtuigen en we zullen ondersteuning brengen door verschillende [motor]onderdelen te produceren. Voor Alpine produceerden we onderdelen en deden we de assemblage van de motoren. Voor Audi gaat het puur om de productie."

