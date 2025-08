'Interview Rosberg met Jos Verstappen is verkeerd gevallen bij Red Bull'

Volgens Formule 1-journalist Yhacbec López heeft Red Bull Racing Nico Rosberg beschuldigd van onacceptabel gedrag. De Duitser interviewde op de startgrid in België Jos Verstappen, die niet wilde antwoorden. Volgens de Mexicaanse F1-journalist is Red Bull Racing daar allerminst blij mee.

Het nieuws dat Christian Horner het veld moest ruimen, was in Spa-Francorchamps nog redelijk vers. Jos Verstappen was begin 2024 niet de grootste voorstander van de voormalig teambaas en stelde destijds dat het team zou imploderen als Horner zou aanblijven. In de tussentijd zijn er diverse sleutelpersonen vertrokken en daags na de race in Silverstone moest ook Horner vertrekken. Rosberg wist dat Verstappen senior niet bepaald de grootste vriend van Horner was en vroeg hem of hij blij was met het ontslag. "Ja, dat was anderhalf jaar geleden. Het is nu anders. Ik heb er niets op te zeggen," verklaarde Jos. Rosberg was niet helemaal tevreden met dat antwoord: "Nu ben je ineens stil." Waarop Jos reageerde: "Ik ben altijd stil."

Red Bull wijst naar 'onacceptabel interview Rosberg'

Volgens López heeft dat gesprek dus nog consequenties gehad. Dat stelt hij op X, waar hij wijst op een omgeving waarin kritische vragen niet worden gewaardeerd: "Mensen verwachten dat de journalisten die aanwezig zijn bij de GP’s de geïnterviewden zo onder druk zetten dat ze alles opbiechten. In werkelijkheid, als je dat doet, word je geboycot of krijg je simpelweg nooit meer een interview," legt hij uit. Daarbij verwijst hij naar Rosberg, die volgens hem een standje heeft gekregen: "Nico Rosberg wordt door Red Bull Racing beschuldigd van ‘onacceptabel’ gedrag."

La gente espera que los periodistas presentes en los GP’s aprieten a los entrevistados hasta que confiesen, lo real es que si lo haces te vetan o simplemente ya no te vuelven a dar entrevistas. @NicoRosberg está siendo acusado por @redbullracing por comportamiento “inaceptable”. pic.twitter.com/1tM9Q81Zc6 — Yhacbec López 🐦 ™ (@Yhacbec) August 5, 2025

