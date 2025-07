In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam Red Bull Racing met het nieuws waar veel mensen al lang op zaten te wachten: de bevestiging rondom de toekomst van Max Verstappen voor het seizoen 2026. Verder greep de FIA hard in afgelopen weekend in F2, waren er op social media veel beelden van een droevige Lance Stroll, was George Russell het niet eens met Verstappen en vierde Penelope haar zesde verjaardag. Dit is de GPFans Recap van 28 juli.

Red Bull komt met duidelijkheid over toekomst Verstappen voor 2026: 'Kan ik bevestigen'

Het nieuws werd zondagavond al uit de doeken gedaan na de F1 Grand Prix van België, maar vanuit Red Bull Racing is er nu ook bevestiging gekomen omtrent de toekomst van Max Verstappen voor 2026 en een mogelijke transfer naar Mercedes. Meer lezen over wat Helmut Marko namens Red Bull te zeggen had over de toekomst van Verstappen bij Red Bull? Klik hier!

Droevige beelden tonen hoe Stroll door andere F1-coureurs wordt 'uitgesloten' op Spa

Social media is in rep en roer na de beelden die zijn opgedoken van Lance Stroll (26) op Spa-Francorchamps in België. De Canadese coureur werd zielsalleen gelaten in aanloop naar de Grand Prix en leek nul aandacht te krijgen van de andere F1-coureurs. "Dit is zo verkeerd! Niemand verdient het om uitgesloten te worden", zo klinkt het op social media. Meer lezen over de reacties op de beelden dat Stroll zich afzondert tijdens onder meer de driver parade afgelopen weekend? Klik hier!

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

Terwijl de Grand Prix van België bezig was, waren de stewards van de FIA Formule 2 nog volop aan het uitzoeken wie waar geklasseerd moest worden in de hoofdrace van het kampioenschap onder de Formule 1. Een McLaren-coureur kreeg een flinke tijdstraf en verloor de overwinning, terwijl een Red Bull-coureur gediskwalificeerd werd en daardoor de zege niet in zijn schoot geworpen kreeg - een groot voordeel voor Richard Verschoor. Meer lezen over wat de FIA allemaal heeft veranderd aan de uitslag van de race in België en waarom er ingegrepen moest worden? Klik hier!

Russell kan zich niet vinden in geïrriteerde Verstappen: "Dan ben je heel dom bezig"

De F1 Grand Prix van België begon 80 minuten later dan gepland vanwege de weers- en baanomstandigheden. Max Verstappen vond dat FIA-wedstrijdleider Rui Marques te voorzichtig was geweest en was erover geërgerd dat er niet langer in de regen werd gereden. George Russell kan zich echter niet vinden in de coureur van Red Bull Racing en vond dat Marques juist goed had gehandeld. Meer lezen over waar Russell zich aan irriteerde wat betreft de uitspraken van Verstappen? Klik hier!

Penelope viert 6e verjaardag in Monaco, Verstappen vliegt snel terug in privéjet

Kelly Piquet en Max Verstappen kregen in het voorjaar hun eerste kindje samen, maar de Red Bull-coureur is ook al een paar jaar 'bonuspapa' van Penelope, die gisteren haar 6e verjaardag vierde in Monaco. Verstappen moest echter verstek laten gaan vanwege de Grand Prix van België, al vloog hij direct na afloop van de race wel terug naar Monaco. Meer lezen over de verjaardag van Penelope en de post van Kelly Piquet? Klik hier!

