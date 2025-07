Social media is in rep en roer na de beelden die zijn opgedoken van Lance Stroll (26) op Spa-Francorchamps in België. De Canadese coureur werd zielsalleen gelaten in aanloop naar de Grand Prix en leek nul aandacht te krijgen van de andere F1-coureurs. "Dit is zo verkeerd! Niemand verdient het om uitgesloten te worden", zo klinkt het op social media.

Op Instagram werden beelden getoond van de laatste uren voor de start van de Belgische Grand Prix. Daarop was te zien hoe de verschillende F1-coureurs al pratend en lachend richting de platte kar gingen voor de zogenoemde Drivers' Parade. Er waren diverse groepjes coureurs te zien, maar Stroll was de enige die alleen liep. Ook tijdens de rit over het circuit was te zien dat de coureurs al dollend naar het publiek zwaaiden, terwijl Stroll zielsalleen voorovergebogen stond met een capuchon over zijn hoofd. Ook is te zien hoe vrijwel alle coureurs aan de linkerkant van de kar stonden te zwaaien, terwijl Stroll als enige helemaal aan de rechterkant stond.

Social media voelt mee met 'buitengesloten' Stroll

Stroll leek ietwat beteuterd voor zich uit te kijken en was totaal niet in dezelfde stemming als de andere coureurs. Terwijl de andere coureurs onderling een het dollen en lachen waren, staarde Stroll voor zich uit of zat hij op z'n telefoon. Hoewel het van Stroll bekend is dat hij niet bepaald extrovert is, is men op social media bedroefd. "Ik weet dat hij er waarschijnlijk niets om geeft, maar dit maakt me zo verdrietig", zo schrijft Liv Tyler, die de video online zette. "Arme gozer, ik voel me verschrikkelijk. Omdat hij niet de beste coureur is betekent niet dat hij buitengesloten moet worden. Dit doet pijn man", klinkt het in een van de reacties. "Weet je wat, ik word een Lance Stroll-fan dit jaar denk ik", zo schrijft een ander. "Dit is zo verkeerd. Niemand verdient het om uitgesloten te worden. Toen ik dit zag op televisie, voelde ik me verschrikkelijk. Hij was een goede coureur, maar nu lijkt hij iemand te worden die probeert onzichtbaar te zijn. Dat is niet goed. Absoluut niet goed", klinkt het weer in een andere reactie.

