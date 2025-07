Kelly Piquet en Max Verstappen kregen in het voorjaar hun eerste kindje samen, maar de Red Bull-coureur is ook al een paar jaar 'bonuspapa' van Penelope, die gisteren haar 6e verjaardag vierde in Monaco. Verstappen moest echter verstek laten gaan vanwege de Grand Prix van België, al vloog hij direct na afloop van de race wel terug naar Monaco.

Penelope zag op 27 juli 2019 het levenslicht toen Kelly nog samen was met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Enige tijd later ging het tweetal uit elkaar en kwam Verstappen in het leven van de kleine Penelope. Inmiddels zijn de twee dikke maatjes en is Verstappen als 'bonuspapa' zeer geliefd door de dochter van Kelly. De Nederlander zal er dan ook ongetwijfeld een beetje van hebben gebaald dat hij niet aanwezig kon zijn bij de 6e verjaardag van Penelope. Ze vierde namelijk gisteren, ten tijde van de Grand Prix van België, haar volgende levensjaar. Gelukkig was mama Kelly wel aanwezig om het feestje mee te vieren.

Kelly deelt emotionele boodschap bij foto's jarige Penelope

Op haar officiële Instagram-account deelde Kelly een aantal foto's van de verjaardag van haar dochter. Zo was op één van de beelden te zien hoe Penelope met een collectie roze ballonnen door de straten van Monaco liep. "Fijne verjaardag voor mijn eerste onvoorwaardelijke liefde, mijn eerste meisje, mijn hart, mijn Penelope", zo schreef Piquet er een emotionele boodschap bij. Op een andere foto is te zien hoe Penelope poseert in een grote poppendoos van Barbie. Ook dat beeld is voorzien van een emotionele tekst: "6 jaar geleden maakte jij mijn leven lichter en gelukkiger, je leerde me wat echte liefde betekent en je bent sindsdien mijn grootste vreugde."

Verstappen pakt privéjet terug naar Monaco

Op de derde en tevens laatste foto is te zien hoe Piquet haar dochter omhelst en lacht richting de camera. Op de foto is ook een knalroze taart met het cijfer 6 te zien. Kelly sluit deze foto af met de tekst: "Ik hou meer van jou dan van wat dan ook." Verstappen moest de verjaardag van Penelope grotendeels aan zich voorbij laten gaan, maar uit de tracker van zijn privéjet blijkt dat hij na de Grand Prix van België wel direct is teruggevlogen richting Monaco. Wellicht dat hij nog net één taartje heeft kunnen mee-eten alvorens Penelope naar bed werd gebracht.

