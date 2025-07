De F1 Grand Prix van België begon 80 minuten later dan gepland vanwege de weers- en baanomstandigheden. Max Verstappen vond dat FIA-wedstrijdleider Rui Marques te voorzichtig was geweest en was erover geërgerd dat er niet langer in de regen werd gereden. George Russell kan zich echter niet vinden in de coureur van Red Bull Racing en vond dat Marques juist goed had gehandeld.

Formule 1-fans hoopten op een spectaculair waterballet op het Circuit de Spa-Francorchamps, zoals we dat drie weken geleden ook zagen op Silverstone, maar daar kwam niets van in. De wedstrijdleiding vond het zicht achter de safety car te slecht en dus werd de start afgeblazen. Toen de race eenmaal was begonnen, zo'n anderhalf uur later, was het allang opgehouden met regenen en scheen de zon zelfs. Er werden maar zeven ronden onder groen verreden, toen de eerste pitstops voor slicks werden gemaakt.

Zonde voor iedereen

"Het is een beetje zonde voor iedereen, want zo krijg je niet meer die klassieke regenraces te zien", verklaarde Verstappen al eerder tegenover GPFans. "Ik wist dat ze iets voorzichtiger zouden zijn na Silverstone, maar dit sloeg nergens op. Dan kun je beter gelijk zeggen: 'Oké, we wachten totdat het compleet droog is en dan beginnen we op slicks'. Want dit is niet wat een regenrace inhoudt voor mij." De Red Bull-coureur sneerde richting zijn collega's: "Als je niks kunt zien, kun je altijd van je gas gaan. Dan komt er vanzelf een moment dat je wel weer zicht hebt."

Geblinddoekt door Eau Rouge

"Als coureur wil je racen en houd je van racen in de regen", reageerde Russell tegenover onder andere GPFans. "Maar het feit is wel, als je meer dan 300 kilometer per uur gaat bij het uitkomen van Eau Rouge en je kan letterlijk niks zien, dan kan je net zo goed met een blinddoek om rijden. Dat is niet racen, dan ben je gewoon heel dom bezig. Aangezien het duidelijk droog zou blijven vanaf vier uur, dan vind ik dat [de wedstrijdleiding] de juiste beslissing heeft genomen."

