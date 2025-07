In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag stond in het teken van de F1 Grand Prix van België, die door Oscar Piastri gewonnen zou worden nadat de race anderhalf uur werd uitgesteld door de FIA. Dit was iets waar Max Verstappen, die vierde werd, achteraf ook niet heel erg blij mee was. Verder meldde De Telegraaf na de race dat de beslissing rondom de toekomst van Verstappen in F1 gevallen is en dat het duidelijk is waar hij in 2026 rijdt en ging Charles Leclerc in op het gevecht met Verstappen om P3 in Spa. Dit is de GPFans Recap van 27 juli.

Piastri wint GP België, Verstappen komt niet langs Leclerc

Zondag won Oscar Piastri na vertraging van anderhalf uur de Grand Prix van België, die begon op een natte baan nadat het flink had geregend. Lando Norris leek, nadat hij in de eerste ronde P1 weg had gegeven, nog terug te komen, maar hij was te laat. Max Verstappen kwam niet langs Charles Leclerc en werd vierde. Lees hier de samenvatting van de Grand Prix van België!

Telegraaf: 'Kogel door de kerk: besluit over toekomst Verstappen in 2026 is genomen'

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de geruchten omtrent de toekomst van Max Verstappen voor het F1-seizoen 2026. De viervoudig wereldkampioen weet nu zeker waar hij volgend seizoen gaat rijden en zowel de prestatieclausule als hijzelf hebben de beslissing gemaakt tussen Red Bull Racing en Mercedes. Lezen waar Verstappen in 2026 rijdt en waarom zowel de prestatieclausule als Verstappen zelf een rol hebben gespeeld in de beslissing? Klik hier!

Verstappen snapt niks van beslissing FIA in België: "Het regende niet eens"

Max Verstappen is geïrriteerd door het verloop van de Belgische Grand Prix. Vanwege hevige regenval werd de race op Spa-Francorchamsp met maar liefst anderhalf uur uitgesteld. Verstappen snapt daar helemaal niks van en stelt dat deze beslissing van de FIA zijn race heeft verpest. Meer lezen over waarom Verstappen baalt van de beslissing van de FIA om de race niet in regenachtige weer te laten beginnen? Klik hier!

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

Charles Leclerc heeft de Grand Prix van België weten af te sluiten als derde, waardoor hij plaats mocht nemen op het podium. Daar moest de Ferrari-coureur wel hard voor werken, want Max Verstappen was geenszins van plan om uit zijn spiegels te verdwijnen. Leclerc erkent dat het lastig was met Verstappen op z'n hielen. Meer lezen over wat Leclerc vond van zijn duel met Verstappen om P3 en hoe hij het voor elkaar kreeg om Max de hele race achter zich te houden? Klik hier!

Rosberg vraagt Jos Verstappen naar ontslag Horner, zonder reactie: "Nu ben je ineens stil"

Martin Brundle en Nico Rosberg liepen namens Sky Sports F1 over de startgrid en kwamen daar Jos Verstappen tegen. Jos 'The Boss' werd vervolgens het hemd van het lijf gevraagd over het vertrek van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, maar Rosberg was niet tevreden met het antwoord. Meer lezen over het onderonsje tussen Rosberg en Jos Verstappen voorafgaand aan de race in België? Klik hier!

