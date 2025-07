Piastri zegeviert in uitgestelde Grand Prix van België, Verstappen vierde

Oscar Piastri heeft de Grand Prix van België, die door hevige regenval anderhalf uur later van start ging, gewonnen. De Australiër verschalkte teamgenoot Lando Norris bij de start en wist de leiding vervolgens te behouden. Max Verstappen kon weinig uitrichten en werd vierde. Lewis Hamilton was één van de uitblinkers. Hij finishte als zevende.

De race in de Ardennen ging bijna anderhalf uur later dan gepland van start vanwege de hevige regenval op het circuit. De FIA besloot de start achter de safety car af te werken. Alle coureurs stonden vanzelfsprekend op de inters. Norris mocht het tempo bepalen toen de safety car naar binnen ging. Normaliter zou dit een voordeel moeten zijn, maar Norris was al na een paar bochten de leiding kwijt aan Piastri. Verstappen volgde Leclerc vanaf de vierde plaats. Russell ging op zijn beurt voorbij aan Albon en klom naar de vijfde stek. Verstappen vond op dat moment de aansluiting bij de Ferrari, maar kon nog geen gebruik maken van de DRS.

Hamilton wint posities en geeft startsein voor pitstops

Hamilton was één van de coureurs die profiteerde van deze half natte omstandigheden. De Ferrari-coureur klom na een paar ronden al richting het middenveld, met uitzicht op de plekken die punten opleveren. Hij was dan ook de eerste die de overstap durfde te maken naar de slicks. De zevenvoudig wereldkampioen ging naar de mediums. Vervolgens kwamen ook verschillende andere coureurs binnen voor een bandenwissel. Verstappen volgde ook snel, in een poging Leclerc aan te kunnen vallen. Verstappen voelde echter ook de hete adem van Russell in z'n nek. Het stagneerde echter aan de voorkant van het veld en de volgorde veranderde dan ook rondenlang niet.

Verstappen haakt aan bij Leclerc, Norris jaagt op Piastri

Verderop naar achteren werd er nog wel wat gevochten, met bijvoorbeeld goede prestaties van Albon, Lawson en Bortoleto, die allemaal op ruime punten afstevenden. Verstappen vond pas in de slotfase weer de aansluiting bij Leclerc. Datzelfde probeerde Norris op z'n harde band ook bij wedstrijdleider Piastri. Iedere ronde liep de Brit een beetje in op z'n teamgenoot. Maar beide heren kwamen net tekort aan het einde van de race.

Piastri wint op Spa bij vierde plaats voor Verstappen

Zodoende won Piastri de Grand Prix van België, met een tweede plaats voor teamgenoot Norris. Leclerc wist Verstappen achter zich te houden en finishte daardoor ook op het podium. Daarachter finishten Russell, Albon, Hamilton, Lawson, Bortoleto en Gasly en ook in de punten. De rode lantaarn was er voor Hadjar.

