Max Verstappen (27) is geïrriteerd door het verloop van de Belgische Grand Prix. Vanwege hevige regenval werd de race op Spa-Francorchamsp met maar liefst anderhalf uur uitgesteld. Verstappen snapt daar helemaal niks van en stelt dat deze beslissing van de FIA zijn race heeft verpest.

De race in de Belgische Ardennen zou aanvankelijk om 15:00 uur van start gaan, maar vanwege de regen besloot de FIA het evenement uit te stellen. De coureurs deden wel een formatieronde achter de safety car, maar daarna werd de stekker uit de start getrokken. Als Verstappen na afloop door GPFans de vraag krijgt hoe het buiten op de baan was, zei hij: "Behoorlijk lastig. We maakten een keuze met de afstelling en toen lieten ze ons pas rijden in vrijwel droge omstandigheden, dus ja, dat is een beetje teleurstellend. Na Silverstone hebben we gesproken over het nemen van dit soort beslissingen en iets voorzichtiger zijn, maar dit was voor mij weer het andere uiterste."

Verstappen denkt dat er veel eerder gereden kon worden op Spa

Verstappen had zijn RB21 laten afstellen op regenachtige omstandigheden, maar omdat de FIA alleen wilde rijden bij droog weer, kon Verstappen niets uitrichten met zijn auto. 'Toen bleek natuurlijk de afstelling van de auto de verkeerde keuze, want ze lieten het ons niet toe te rijden in de regen. En toen we eenmaal op droogweer banden stonden, waren we te langzaam op de rechte stukken en was de balans ook slechter." Als het aan Verstappen had gelegen was hij al veel eerder met de race begonnen. "Om 15:00 uur, gelijk vanaf het begin. Het regende niet eens. Natuurlijk, tussen bocht 1 en 5 lag wel wat water, maar als je twee ronden achter de safety car had gedaan, was dat ook al grotendeels opgelost."

Verstappen over uitstel Belgische Grand Prix: "Sloeg nergens op"

Hij vervolgt: "De rest van de baan was sowieso al ready to go. Het is een beetje zonde. Ik wist dat ze iets voorzichtiger zouden zijn na Silverstone, maar dit sloeg nergens op. Dan kun je beter gelijk zeggen: 'Oke, we wachten totdat het compleet droog is en dan beginnen we op slicks'. Want dit is niet wat een regenrace inhoudt voor mij." Of de terughoudendheid van de FIA op Spa misschien iets te maken heeft met de (dodelijke) ongevallen van de laatste jaren? "Ja, waarschijnlijk. En natuurlijk, aan het einde van de dag doen ze gewoon wat ze willen, toch? Zij beslissen. Maar het is een beetje zonde voor iedereen, want zo krijg je niet meer die klassieke regenraces te zien", aldus Verstappen.

Verstappen stelt dat zijn race "verpest" is door beslissing FIA

"En de regen die viel, ik denk dat dat nog steeds goed te doen was, zolang je maar bleef rijden", zo vervolgt hij zijn verhaal. "En je maakt als je [set-up] beslissingen op basis van een natte race en dan verpest dit dus ook je hele race. Maar ik bedoel, realistisch gezien was P3 het hoogst haalbare geweest. We zaten er dichtbij, maar tegelijkertijd werden onze zwaktes blootgelegd."

Verstappen ook kritisch op mede-coureurs

Veel coureurs lieten tijdens de formatieronde weten dat het zicht slecht was en wilde daarom nog niet aan de Grand Prix beginnen. Verstappen snapt dat niet. "Tussen bocht 1 en 5 was het zicht slecht, maar rijd een paar ronden en dan is het veel beter. En als je niks kunt zien, kun je altijd van je gas gaan. Dan komt er vanzelf een moment dat je wel weer zicht hebt", aldus de Nederlander, die hiermee een sneertje uitdeelt aan zijn collega's.

