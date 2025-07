Telegraaf: 'Kogel door de kerk: besluit over toekomst Verstappen in 2026 is genomen'

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de geruchten omtrent de toekomst van Max Verstappen voor het F1-seizoen 2026. De viervoudig wereldkampioen weet nu zeker waar hij volgend seizoen gaat rijden en zowel de prestatieclausule als hijzelf hebben de beslissing gemaakt tussen Red Bull Racing en Mercedes.

Dit weet De Telegraaf zondag na de race in België te melden. Volgens de Nederlandse site kan de prestatieclausule namelijk niet meer geactiveerd worden na dit weekend. "Wie er nog aan twijfelde: Max Verstappen rijdt in 2026 gewoon voor Red Bull Racing. Dat is een logische conclusie na de Grand Prix van België. De prestatieclausule in zijn contract is dit seizoen niet meer van kracht, nu de viervoudig wereldkampioen in de zomerstop sowieso in de top-3 zal staan." Dit betekent dus dat de clausule van Verstappen inderdaad te maken had met zijn positie in het kampioenschap richting de zomerstop.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen kan P3 niet meer kwijtraken

Verstappen werd zondag vierde achter Charles Leclerc en zag George Russell vijfde worden. Dit zijn de twee grootste concurrenten als het gaat om zijn derde plaats bij de coureurs, iets wat het hoogst haalbare lijkt te zijn. Het gat naar Oscar Piastri en Lando Norris is namelijk enorm. Verstappen kan, zelfs al zou hij komend weekend in Hongarije uitvallen, P3 na dit weekend echter niet meer kwijtraken voor de zomerstop. Als Verstappen tijdens de zomerstop buiten de top drie had gestaan, had hij de clausule in zijn contract kunnen lichten. Dit weet De Telegraaf zeker. Aangezien dit dus nu niet meer kan, is de toekomst van de Nederlander voor 2026 ook zeker. "Los van het niet kunnen triggeren van een prestatieclausule – Verstappen had onder zijn tot en met 2028 lopende contract uit gekund als hij in de zomerstop buiten de top-3 had gestaan – zit de Limburger goed in zijn vel bij Red Bull en is hij vooralsnog erg te spreken over de samenwerking met de nieuwe teambaas Laurent Mekies."

'Verstappen gaat geen oorlog maken'

De Telegraaf weet ook te melden dat Verstappen zelf een keuze heeft gemaakt. De Nederlander gaat geen transfer forceren nu hij niet via een clausule kan vertrekken. "Van een vertrek zonder het lichten van die clausule, door bijvoorbeeld intern oorlog te maken en het contract af te laten kopen, is geen sprake." De kans dat Mercedes ook van deze clausule af wist en daardoor druk uitoefenden op Verstappen en Red Bull, is groot. "Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff, die zeer geïnteresseerd was én is in de diensten van Verstappen, weet inmiddels helemaal zeker dat hij richting volgend jaar moet doorschakelen." De komende tijd mogen we dus ook bij Mercedes een aankondiging gaan verwachten omtrent de toekomst van George Russell en Andrea Kimi Antonelli nu de toekomst van Verstappen voor 2026 duidelijk is.

