Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

Charles Leclerc heeft de Grand Prix van België weten af te sluiten als derde, waardoor hij plaats mocht nemen op het podium. Daar moest de Ferrari-coureur wel hard voor werken, want Max Verstappen was geenszins van plan om uit zijn spiegels te verdwijnen. Leclerc erkent dat het lastig was met Verstappen op z'n hielen.

Leclerc begon de race op Spa-Francorchamps als derde met Verstappen vlak achter zich. Het werd - vanwege de regenachtige omstandigheden - een rollende start en dat maakte het voor Leclerc iets makkelijker om Verstappen van zich af te houden. Er ontstond echter wel een klein gevecht en ook daarna wist Verstappen constant binnen de twee seconden te blijven van de Ferrari. En de hele race moeten rijden met een jagende Verstappen in je spiegel, is niet eenvoudig, zo erkent ook Leclerc na afloop van de race bij de gridinterviews.

Verstappen zat hele race binnen 2 seconden

"Max zat de hele race achter mij binnen 2 seconden, dat is nooit makkelijk. We wisten dat de eerste fase van de race moeilijk ging worden, omdat wij een andere afstelling hadden dan Max en de McLaren's. Zij hadden de auto's iets meer afgesteld op de regen", zo vertelde Leclerc. "Ik ben blij dat we deze positie hebben kunnen verdedigen. De druk is hoog, zeker in deze condities." Tegen het einde van de race kwam Verstappen nog angstvallig dichtbij en dat liet de pitmuur dan ook weten aan Leclerc. "Ik vertelde Brian [zijn engineer, red.] om me met rust te laten. Soms heb ik informatie van hem nodig, nu even niet, dus daarom vertelde ik hem mij met rust te laten."

Leclerc wil met updates dichter bij McLaren komen

Het updatepakket lijkt Ferrari wat te hebben geholpen dit weekend, maar volgens Leclerc moet er nog meer uit het nieuwe pakket gehaald worden. "We moeten blijven leren hoe we deze nieuwe upgrade kunnen maximaliseren, maar dit was een goed weekend. We blijven pushen en hopelijk kunnen we snel wat meer de druk opvoeren bij McLaren", aldus de Monegask.

