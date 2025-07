In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zaterdag in België zit er bijna op. Max Verstappen wist eerder vandaag de sprintrace te winnen, maar zag Lando Norris de poleposition tijdens de kwalificatie pakken. De Nederlander legt uit dat er een plannetje was tijdens de kwalificatie, maar dat dit mislukte. Daarnaast onthult Oscar Piastri dat hij vanaf P2 misschien wel een ‘Verstappen’ gaat proberen, en de FIA heeft een oordeel geveld over de botsing tussen Nico Hülkenberg en Lance Stroll in de pitstraat. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 26 juli.

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

Kimi Antonelli kent voorlopig een dramatisch weekend in België. De Mercedes-jongeling kwam niet verder dan P18 en onthult in gesprek met onder meer GPFans dat hij de Grand Prix van België zondag zal aanvangen vanuit de pitstraat. De rookie werd in Q1 uitgeschakeld, kwam als laatste naar de pers toegelopen en had het er zichtbaar moeilijk mee. De reactie van Antonelli lezen? Klik hier!

Verstappen verschalkt Piastri bij de start en wint Sprint op Spa in België

Max Verstappen heeft de Sprint op Spa-Francorchamps in België weten te winnen. De Red Bull Racing-coureur begon als tweede aan de ingekorte race, maar wist polesitter Oscar Piastri bij de start te verschalken. De Australiër kwam uiteindelijk als tweede over de finish, gevolgd door teamgenoot Lando Norris. Ook de beide coureurs van Haas finishten in de punten. Lezen hoe de spannende sprintrace verliep? Klik hier!

Norris pakt pole voor Grand Prix van België, Leclerc verslaat Verstappen

Lando Norris heeft pole position veiliggesteld voor de Grand Prix van België. Tijdens de kwalificatie kwam hij als snelste uit de bus, voor teamgenoot Oscar Piastri en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Laatstgenoemde won de strijd om de derde plaats van Max Verstappen, die uiteindelijk als vierde werd afgevlagd. Lezen hoe de kwalificatie verliep? Klik hier!

FIA komt met oordeel over crash in pitstraat tijdens kwalificatie in België

Q1 voor de F1 Grand Prix van België was nog maar een paar seconden begonnen of de eerste, en uiteindelijke enige, crash was al een feit. Nico Hülkenberg werd de garage uitgestuurd en probeerde voor te dringen bij Lance Stroll. Dat liep voor de eerstgenoemde echter niet goed af. De stewards hebben hun conclusie getrokken na een onderzoek naar het incident. Lezen hoe de stewards de botsing beoordelen? Klik hier!

Verstappen experimenteerde tijdens tweede run in kwalificatie: "Dat pakte echt verkeerd uit"

Voor Max Verstappen zat er tijdens de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps niet meer in dan de vierde tijd. De Nederlander wist eerder op zaterdag nog de sprintrace te winnen, maar kwam tijdens de kwalificatie uiteindelijk bijna vier tienden tekort. De reactie van Verstappen lezen? Klik hier!

Piastri wil kunstje Verstappen herhalen vanaf P2: "Dat hoop ik"

Oscar Piastri moest zaterdagmiddag genoegen nemen met de tweede tijd, achter teamgenoot en polesitter Lando Norris. De kampioenschapsleider kijkt achteraf toch wel met wat teleurstelling terug op de kwalificatie, waarin hij slechts 85 duizendsten van een seconde tekortkwam op zijn teamgenoot. De reactie van de klassementsleider lezen? Klik hier!

