Voor Max Verstappen zat er tijdens de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps niet meer in dan de vierde tijd. De Nederlander wist eerder op zaterdag nog de sprintrace te winnen, maar kwam tijdens de kwalificatie uiteindelijk bijna vier tienden tekort.

De afstelling van de RB21 is na de sprintrace gewijzigd, en dat heeft alles te maken met de voorspelde regenbuien voor zondag. Verstappen reed tijdens de sprintrace nog met aanzienlijk minder downforce dan zijn collega’s van McLaren, waardoor de DRS makkelijker te verdedigen was. Met het oog op de regen van zondag kan die afstelling funest worden, zoals de Grand Prix van Groot-Brittannië eerder liet zien.

Tweede run Verstappen

Verstappen onthult dat hij in de voorbereiding op zijn tweede run iets nieuws probeerde, dat mogelijk met de opwarming van de banden te maken had. "Bij het tweede setje probeerden we iets, maar dat pakte echt verkeerd uit. Toen ik dat rondje startte, had ik zoveel wheelspin dat ik niet eens volgas kon gaan. Hetzelfde gebeurde in de eerste bocht. Ik had wheelspin tot aan de vierde versnelling. Daar verloor ik al twee tienden door", zo opende Verstappen na afloop van de kwalificatie tegenover onder meer GPFans.

'Ziet er best goed uit'

Desalniettemin is Verstappen nog redelijk positief. Zo was hij zonder al die wheelspin slechts één tiende langzamer dan de McLarens: "Ondanks dat ik niet helemaal blij ben met de balans, en als je die twee tienden die ik verloor wegdenkt, ziet het er best goed uit. Maar goed, het was niet waarop ik had gehoopt. De balans is niet zo goed dat ik gewoon lekker kan aanvallen."

