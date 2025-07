Oscar Piastri moest zaterdagmiddag genoegen nemen met de tweede tijd, achter teamgenoot en polesitter Lando Norris. De kampioenschapsleider kijkt achteraf toch wel met wat teleurstelling terug op de kwalificatie, waarin hij slechts 85 duizendsten van een seconde tekortkwam op zijn teamgenoot.

Waar Piastri in de sprintkwalificatie nog pole position wist te veroveren, ging de pole ditmaal naar zijn teamgenoot. De 1:40.647 was bijna een tiende langzamer dan de tijd van Norris. De Australiër wijst naar bocht veertien als de plek waar hij veel tijd verloor. Toch ziet hij ook kansen voor de Grand Prix van zondag, en verwijst hij naar de inhaalactie van Max Verstappen tijdens de sprintrace.

Artikel gaat verder onder video

Teleurstellende kwalificatie

Tegenover Nico Rosberg legt Piastri uit: "Ja, het was best teleurstellend, ja. Het tweede rondje ging eigenlijk best prima, maar ik maakte een foutje in bocht veertien en daar heb ik veel tijd mee verloren." Dat foutje kon hij zich niet veroorloven: "Echt teleurstellend, want de auto was wederom goed. Het zijn kleine marges. Het is geen slechte plek om te starten, maar er zat meer in, dus dat is teleurstellend."

Inhaalactie Verstappen proberen tijdens Grand Prix

Het duo van McLaren is gewaagd aan elkaar: "We zijn een goed team en we leren veel van elkaar. Dat maakt ons een goed team, maar dat maakt het ook lastig als je tegen elkaar knokt. Ik heb het oké gedaan vandaag, maar de uitvoering was niet top. Beetje jammer." Wat betreft de kansen voor de race is Piastri duidelijk. Hij heeft naar eigen zeggen geleerd van de inhaalactie van Verstappen: "Na de sprint wilde ik de tweede tijd pakken. Ik weet niet wat het weer gaat doen morgen, het wordt, denk ik, heel anders." Op de vraag of hij de actie van Verstappen kan herhalen: "Dat hoop ik."

