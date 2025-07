Norris pakt pole voor Grand Prix van België, Leclerc verslaat Verstappen

Lando Norris heeft pole position veiliggesteld voor de Grand Prix van België. Tijdens de kwalificatie kwam hij als snelste uit de bus, voor teamgenoot Oscar Piastri en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Laatstgenoemde won de strijd om de derde plaats van Max Verstappen, die uiteindelijk als vierde werd afgevlagd.

Nog voordat de kwalificatie van start ging, was er al een incident tussen Hülkenberg en Alonso in de pitstraat. Eerstgenoemde wilde invoegen voor het stoplicht, maar reed tegen de Aston Martin van Alonso aan. Het zorgde voor schade aan zijn voorvleugel, die daarom vervangen moest worden. Het team van McLaren zette als eerste een tijd op het scorebord - en ook Verstappen liet niet lang op zich wachten. De tijden waren echter weinig indrukwekkend, maar verschillende middenveld-teams gingen er onderdoor. Maar in de tweede run keerde McLaren weer terug naar waar het dit seizoen vaak te vinden is: op de eerste twee posities.

Q1: Hamilton, Antonelli en Alonso verrassend uitgeschakeld

Verstappen verbeterde zich aan het einde van de eerste kwalificatiesessie naar de derde tijd en sloot zodoende aan achter McLaren. Het leek er even op dat Hamilton wederom vroegtijdig uitgeschakeld zou worden, maar in de absolute slotseconden ging hij nog naar de zevende tijd. Hamilton, Colapinto, Antonelli, Alonso en Stroll wisten het niet te halen. Hamilton werd uitgeschakeld omdat zijn tijd werd afgenomen. Dat Antonelli al in de eerste fase werd uitgeschakeld is een nieuwe domper voor Mercedes, dat dit weekend in België duidelijk moeite heeft om competitief te zijn. Ook de vroege uitschakeling van Alonso kwam als een verrassing. De Spanjaard werd slechts negentiende, vlak voor teamgenoot Stroll.

Q2: Bortoleto komt uit de hoge hoed, Sainz uitgeschakeld

In het tweede deel van de kwalificatie op Spa, was het Verstappen die het spits afbeet. De Nederlander zette een goede eerste ronde neer met een 1:40.951. Tsunoda sloot aan op drie tienden. Daarna was het aan McLaren om antwoord te geven. Zowel Piastri als Norris deden wat ze moesten doen en doken met ruim drie tienden onder de tijd van Verstappen. Toch koos Verstappen er niet voor een tweede run te doen, aangezien hij banden wilde sparen. Hij gokte erop dat zijn tijd voldoende zou zijn om door te gaan.

De spanning zat hem vooral in de onderste regionen en daar wist Bortoleto zich verrassend veilig te rijden voor Q3. Albon was te laat voor een tweede run en moest daarom toekijken hoe de concurrentie het er vanaf bracht. Ocon en Bearman deden een poging, maar kwamen net niet aan de tiende tijd van Albon. De beide Haas-coureurs werden dan ook, samen met Gasly, Hülkenberg en Sainz, uitgeschakeld in het tweede deel van de kwalificatie op Spa.

Q3: Norris grijpt pole op Spa, Leclerc verslaat Verstappen voor P3

Verstappen beet ook in Q3 het spits af en deed dit op gebruikte banden. Hij liet een 1:41.078 noteren. Piastri ging daar met een kleine vier tienden onderdoor en Norris deed daar zelfs nog een schepje bovenop. De Brit liet een 1:40.562 noteren, waardoor Verstappen op een halve seconde achterstand kwam te staan. Leclerc sloot aan op plek vier, gevolgd door Russell op plaats vijf. Tsunoda kwam ruimschoots tekort in zijn eerste run. De Japanner klokte weliswaar de zesde tijd, maar deed dit op anderhalve seconde(!) achter de snelste McLaren.

Zoals gebruikelijk gingen de coureurs er in de slotfase voor de laatste keer nog eens goed voor zitten. Verstappen probeerde het als eerste, maar kwam niet verder dan de derde tijd die hij al had. Ook Norris verbeterde zichzelf niet. Vervolgens duwde Leclerc Verstappen een plek naar beneden. Piastri kwam uiteindelijk ook tekort voor pole en kwalificeerde zich als tweede. Albon werd vijfde, gevolgd door Russell, Tsunoda, Hadjar, Lawson en Bortoleto. Het is dus Norris die morgen vanaf pole aan de Grand Prix van België mag beginnen.

