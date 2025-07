Verstappen verschalkt Piastri bij de start en wint Sprint op Spa in België

Max Verstappen heeft de Sprint op Spa-Francorchamps in België weten te winnen. De Red Bull Racing-coureur begon als tweede aan de ingekorte race, maar wist polesitter Oscar Piastri bij de start te verschalken. De Australiër kwam uiteindelijk als tweede over de finish, gevolgd door teamgenoot Lando Norris. Ook de beide coureurs van Haas finishten in de punten.

De Sprint ging uiteindelijk van start mét Gasly, bij wie er nog tot aan de formatieronde aan zijn auto werd gesleuteld vanwege problemen. De Fransman moest echter wel vanuit de pitstraat beginnen. Piastri begon de sprintrace vanaf pole, met Verstappen aan zijn zijde. De McLaren kwam als nummer één door de eerste bocht, maar daarna kon Verstappen profiteren van de slipstream en Piastri voorbijsteken. De Red Bull-coureur nam zodoende de leiding over. Norris, die in de andere McLaren zat, verloor ook een plek bij de start. Hij werd ingehaald door de Ferrari van Leclerc. De Brit wist echter een paar ronden later terug te slaan en de derde stek weer terug te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Piastri zoekt de aansluiting, Hamilton en co hebben het zwaar

Piastri probeerde vervolgens wel aan te haken bij Verstappen, maar tot een serieus gevecht kwam het de eerste paar ronden nog niet. De Australiër kon Verstappen wel volgen, maar kwam telkens een paar tienden tekort om een aanval te plaatsen. Ondertussen werd er ook een sterke Sprint gereden door het team van Haas. Zij reden op Spa-Francorchamps rond op de vijfde en zevende plaats, in de punten dus. Dit gold ook voor Sainz en Hadjar. Grote namen als Tsunoda, Russell, Alonso, Hamilton en Antonelli hadden het zichtbaar zwaar en stevenden af op een nulresultaat met betrekking tot de puntverdeling. Hamilton klaagde ook al vroeg in de wedstrijd over zijn achterbanden.

Norris mengt zich in strijd vooraan in Sprint op Spa

Piastri bleef jagen op Verstappen en daardoor vroeg hij veel van zijn banden. Dit gaf Norris de mogelijkheid om aan te sluiten bij het duo vooraan. De Brit kwam op een halve seconde van zijn teamgenoot en kon zodoende gebruik gaan maken van de DRS. Het voordeel voor Piastri was dat ook hij zijn DRS-systeem kon gebruiken omdat hij binnen een seconde bleef van Verstappen. Hierdoor veranderde er uiteindelijk niks aan de volgorde.

Verstappen wint Sprint in België

Verstappen kwam zodoende als winnaar van deze Sprint over de streep. De tweede plek was er voor Piastri, gevolgd door teamgenoot Norris. Punten waren er in deze sprintrace ook voor Leclerc, Ocon, Sainz, Bearman en Hadjar. Bortoleto en Lawson kwamen net tekort voor een beloning, maar finishten wel in de top tien. De rode lantaarn was er voor het team van Alpine, dat met respectievelijk Colapinto en Gasly als negentiende en twintigste over de streep kwam.

Gerelateerd