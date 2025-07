Kimi Antonelli kent voorlopig een dramatisch weekend in België. De Mercedes-jongeling kwam niet verder dan P18 en onthult in gesprek met onder meer GPFans dat hij de Grand Prix van België zondag zal aanvangen vanuit de pitstraat. De rookie werd in Q1 uitgeschakeld, kwam als laatste naar de pers toegelopen en had het er zichtbaar moeilijk mee.

De Italiaanse Mercedes-coureur legt uit dat de achttiende plek simpelweg een voortzetting is van hoe het Europese seizoen is begonnen: "Sinds het begin van het Europese seizoen worstel ik met het vertrouwen in de auto. Ik heb het idee dat ik een stap achteruit heb gezet. Het is een moeilijk moment voor mij. Ik heb geen vertrouwen om echt te pushen. Gisteren pushte ik namelijk te veel en daardoor spinde ik. Dat geeft een extra deuk in het vertrouwen."

Artikel gaat verder onder video

Rijstijl Antonelli zorgt voor problemen

De W16 heeft duidelijke limieten, waar de rijstijl van Antonelli simpelweg niet goed op aansluit: "We weten al een tijdje wat de limieten zijn, maar met de manier waarop ik rijd, vergroot ik alleen maar de problemen." Toch legt de Italiaan zich daar niet zomaar bij neer: "Er is genoeg wat ik kan doen en ik probeer het licht aan het einde van de tunnel te vinden... Ik zoek wat meer stabiliteit. De manier waarop ik rijd, ik ben vrij agressief met mijn inputs in vergelijking met George. Ik probeer veel snelheid mee te nemen in de bochten, en met de beperkingen die we hebben, vergroot ik daarmee juist de problemen. Ik probeer mijn rijstijl dan ook een beetje aan te passen."

Start vanuit pitstraat

Daarnaast onthult Antonelli dat Mercedes de wagen gaat aanpassen, en dat hij de race op Spa-Francorchamps daarom vanuit de pitstraat zal starten: "We gaan de auto aanpassen en zullen vanuit de pitstraat starten."

