De mediadag in België is aangebroken en na het nieuws over het vertrek van Christian Horner bij Red Bull was dat natuurlijk hét gespreksonderwerp. Max Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven over het vertrek en is ook ingegaan op zijn toekomst bij het team. Daarnaast heeft het Oostenrijkse team updates meegenomen, waaronder een nieuwe voorvleugel. Verder lijkt het team opnieuw gekozen te hebben voor de achtervleugel die in Silverstone werd gebruikt, waarmee relatief weinig neerwaartse druk werd gegenereerd. Dit is de GPFans Recap van donderdag 24 juli.

'Red Bull heeft nieuwe voorvleugel voor Verstappen meegenomen naar GP België'

Red Bull Racing brengt een upgrade mee naar de aankomende F1 Grand Prix van België voor de tweede thuisrace van Max Verstappen. Dat kon hoofdadviseur Helmut Marko al bevestigen, maar om welk onderdeel het zou gaan, was nog niet bekend. De Telegraaf heeft nu laten weten wat de upgrade voor dit weekend inhoudt. Alles lezen over de nieuwe voorvleugel van Red Bull? Klik hier!

Verstappen geeft tekst en uitleg over vertrek Horner: "Zo is het gegaan"

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen geeft tekst en uitleg over het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner. De Nederlander wijst simpelweg naar een beslissing van het management en de aandeelhouders, die een andere koers willen varen. Alles lezen over de verklaring van Verstappen over het vertrek? Klik hier!

'Verstappen ziet exitclausule vervallen, vertrek bij Red Bull niet langer mogelijk'

Max Verstappen (27) is inmiddels aangekomen op Spa-Francorchamps om zich klaar te stomen voor de Grand Prix van België aankomend weekend. De Red Bull-coureur krijgt in de Belgische Ardennen ongetwijfeld weer veel vragen over zijn toekomst en een eventuele overstap naar Mercedes, maar volgens het Oostenrijkse ORF is een exit van de Nederlander niet langer mogelijk. Alles lezen over de exitclausule van de viervoudig kampioen? Klik hier!

Verstappen duidelijk: 'Hoop dat ik tot het einde van mijn carrière bij Red Bull blijf'

Max Verstappen maakt voorlopig een einde aan alle geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes. De viervoudig wereldkampioen legt in België uit dat hij nog steeds van plan is om zijn eerdere doel, namelijk tot het einde van zijn carrière bij Red Bull te rijden, te behalen. Verstappen heeft zelf dan eindelijk aangegeven wat hij wenst. Alles erover lezen? Klik hier!

'Red Bull kiest ook in België voor 'Monza-achtervleugel' op RB21'

Het sprintweekend in België staat voor de deur. De teams zijn afgereisd naar het iconische Spa-Francorchamps en hebben op vrijdag slechts één vrije training om de afstelling van de auto goed te krijgen. Een rondje door de paddock van Albert Fabrega laat echter zien dat Red Bull wederom heeft gekozen voor dezelfde achtervleugel als in Silverstone, waarmee het downforceniveau van Monza werd benaderd. Lezen waarom Red Bull daarvoor kiest? Klik hier!

