Max Verstappen maakt voorlopig een einde aan alle geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes. De viervoudig wereldkampioen legt in België uit dat hij nog steeds van plan is om zijn eerdere doel, namelijk tot het einde van zijn carrière bij Red Bull te rijden, te behalen.

De afgelopen maanden werd er veelvuldig gesproken over een mogelijke overstap van de Nederlander naar Mercedes. Dat kwam door George Russell, die openlijk toegaf dat hij nog even moet wachten op een contractverlenging, omdat er nu eenmaal met elkaar wordt gesproken in de paddock. Verstappen zelf was altijd wat cryptisch als het ging over zijn toekomst, hoewel hij nog steeds beschikt over een contract dat hem tot en met 2028 bij Red Bull houdt. Het vertrek van Christian Horner kon op twee manieren worden geïnterpreteerd. Zo was er een groep die stelde dat Red Bull Horner de deur had gewezen omdat Verstappen op het punt stond te vertrekken. Anderen meenden juist dat Red Bull bewust afstand van Horner nam om hun loyaliteit aan Verstappen te onderstrepen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wil nog altijd tot het einde van carrière bij Red Bull blijven

Tussen al die speculaties door werd Verstappen gelinkt aan Mercedes. Op de vraag of hij overweegt te vertrekken, blijft Verstappen, tegenover onder anderen GPFans, nuchter: "Er is ook een mogelijkheid dat ik morgen niet meer wakker word. Dan wordt er helemaal niet gereden. Het leven is onvoorspelbaar." Op een iets serieuzere toon is Verstappen duidelijk: "Over het algemeen ben ik gewoon blij waar ik nu ben. Ik hoop en dat is nog steeds het doel, het doel dat we hebben gesteld toen we dit contract tekenden, dat ik hier tot het einde van mijn carrière blijf."

Gerelateerd