Het sprintweekend in België staat voor de deur. De teams zijn afgereisd naar het iconische Spa-Francorchamps en hebben op vrijdag slechts één vrije training om de afstelling van de auto goed te krijgen. Een rondje door de paddock van Albert Fabrega laat echter zien dat Red Bull wederom heeft gekozen voor dezelfde achtervleugel als in Silverstone, waarmee het downforceniveau van Monza werd benaderd.

Een van de grote klachten over de RB21 is de aanzienlijke mate van onderstuur. In Silverstone koos Red Bull er daarom voor om te rijden met een soort 'Monza-achtervleugel'. Deze zorgt voor minder neerwaartse druk op de achterkant van de auto, waardoor kunstmatig overstuur wordt gecreëerd. Die afstelling was tijdens de kwalificatie nog voldoende voor poleposition, maar toen het op zondag begon te regenen, waren de stuurkunsten van Verstappen écht nodig.

'Monza'-vleugel in België

De Spaanse Formule 1-journalist maakte zoals gebruikelijk zijn rondje door de paddock en legde de verschillende achtervleugels vast op beeld. Daarbij viel op dat Red Bull opnieuw met een van de meest horizontale achtervleugels van het veld is gekomen, zeker in vergelijking met die van andere teams. Toch heeft Red Bull Racing ook diverse nieuwe onderdelen meegenomen. Een nieuwe voorvleugel maakt deel uit van het updatepakket en zou, in combinatie met de gekozen achtervleugel, mogelijk voor meer downforce kunnen zorgen dan in Silverstone.

Spa rear wing configurations #belgiangp #f1 pic.twitter.com/qTEFSMhtMA — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) July 24, 2025

