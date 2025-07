Red Bull Racing brengt een upgrade mee naar de aankomende F1 Grand Prix van België voor de tweede thuisrace van Max Verstappen. Dat kon hoofdadviseur Helmut Marko al bevestigen, maar om welk onderdeel het zou gaan, was nog niet bekend. De Telegraaf heeft nu laten weten wat de upgrade voor dit weekend inhoudt.

Marko gaf tegenover oe24 aan dat er upgrades voor de RB21 in de pijplijn zaten. "We hopen dat de updates die we in Spa en Boedapest brengen, effect zullen hebben", aldus de 82-jarige Oostenrijker die de hoop op een vijfde wereldtitel voor Verstappen nog niet heeft opgegeven. Het is echter wel lastig om een upgrade mee te nemen naar een sprintweekend. "Enerzijds zijn er meer punten te behalen, anderzijds vallen er twee vrije trainingen weg. We kunnen ons dus geen rampzalige vrijdag permitteren, waarna we alsnog moeten proberen de auto in het juiste werkvenster van de bandentemperatuur te krijgen. Alles moet vanaf het begin kloppen."

Nieuwe voorvleugel

Volgens De Telegraaf gaat het om een nieuwe voorvleugel. Het zou moeten helpen in de wat langzamere bochten, waar de Red Bull worstelt met een combinatie van onderstuur en overstuur. "Het is niet zo dat we plotseling gemakkelijk dezelfde prestaties neer kunnen zetten als McLaren", vertelde Verstappen tegenover onder andere GPFans. "De problemen met de balans zijn dit jaar wel iets beter geworden, maar ik denk dat we in sommige delen van de bochten nog wat te zwak zijn. We zijn niet zo goed in de langzame bochten. En volgens mij zijn het vooral de bochten die tussen langzaam en snel inzitten, waar McLaren veel sterker is ten opzichte van de rest.

McLaren zit niet stil

Helaas voor Red Bull brengt McLaren ook upgrades mee voor de aankomende races. Het gaat daarbij om een nieuwe vloer. "De volgende race [Grand Prix van België] is namelijk een sprintweekend waar het normaal gesproken lastiger is om een nieuwe specificatie te introduceren, en om betrouwbare vergelijkingen te maken. Maar we zijn eigenlijk wel tevreden met wat we zagen in VT1 [op Silverstone]. Alles wijst erop dat we deze nieuwe vloer bij aankomende races gaan introduceren", aldus teambaas Andrea Stella tegenover onder andere GPFans.

