Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft een update gegeven omtrent de toekomst van Max Verstappen en een mogelijke transfer naar Mercedes vanuit Red Bull Racing. Mercedes heeft twee aflopende contracten met George Russell en Andrea Kimi Antonelli, maar gaat de transfer in 2026 wel gebeuren?

De steun binnen Mercedes voor een transfer van Verstappen zou bij Mercedes inmiddels wel toenemen. Zo liet onder meer Mercedes-topman Ola Källenius al merken dat hem Verstappen in de kleuren van Mercedes wel zou bevallen. "De beste coureur wil de beste auto hebben. En dat is onze taak: het beste pakket samenstellen. In 2026 worden de kaarten opnieuw geschud. Een nieuwe orde met nieuwe regels. Dat is ook een kans. Wie weet. Maar ik denk dat zilver Max goed zou staan, toch?" Wolff is nog wat voorzichtiger, maar heeft het in het openbaar al een paar keer geprobeerd. Charmeoffensieven genoeg vanuit de teambaas van Wolff dus.

Wolff gaat niet uit van transfer Verstappen

In gesprek met het Oostenrijkse ORF laat Wolff nu echter doorschemeren dat hij er vanuit gaat dat hij met de huidige coureurs aan 2026 gaat beginnen. "Laten we zeggen dat de richting absoluut is dat we door willen gaan met George [Russell] en Kimi [Antonelli]: dat is de absolute prioriteit. Maar zoals ik al zei, je kunt natuurlijk niet zomaar iemand als Max en de plannen die hij heeft voor de toekomst negeren, en daar hebben we ook rekening mee gehouden." Wolff verwacht geen wonderen richting 2026 als het om een transfer van Verstappen gaat. "Ik denk niet dat er grote verrassingen komen."

