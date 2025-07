Er is vaak kritiek geweest op de rijstijl van Max Verstappen in F1, iets wat hem dit seizoen zelfs al in de problemen bracht qua strafpunten. Nu er twee strafpunten weg zijn gevallen is de druk een beetje van de ketel, maar Jacques Villeneuve is van mening dat het een serieuze zwakke plek is van de Nederlander.

In de podcast Red Flags gaat Villeneuve in op de zwakke plek van Verstappen, die de Nederlander volgens de Canadees wel degelijk heeft. “Iedereen heeft een zwak punt, een zere plek. Max ziet soms rood en gaat een beetje te agressief rijden, en dat komt hem duur te staan, en in het moderne racen betekent dat dat je punten op je licentie krijgt."

Villeneuve over strafpunten Verstappen

Verstappen moest door deze rijstijl en zijn strafpunten al twee raceweekenden oppassen dat hij geen schorsing aan zijn broek kreeg, maar die dreiging is er volgens Villeneuve nog steeds. Ook nu hij twee strafpunten kwijt is. "Nu is hij [drie] punten verwijderd van een raceverbod en er is een kans dat het gebeurt en dat hij daardoor anders gaat racen. Russell kent die [zere] plek, maar hij zit niet in hetzelfde spel [als Verstappen].”

