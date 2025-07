Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen geeft tekst en uitleg over het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner. De Nederlander wijst simpelweg naar een beslissing van het management en de aandeelhouders, die een andere koers willen varen.

Daags na afloop van de race in Silverstone werd bekend dat Horner uit zijn functie was gezet. De langszittende teambaas in de Formule 1 moest plaatsmaken voor Laurent Mekies. Horner was verantwoordelijk voor het succes van het Oostenrijkse team, maar de motor begon de afgelopen jaren te haperen. Dat heeft ertoe geleid dat Horner het veld moest ruimen. Hoewel er verschillende geluiden waren die wijzen op mogelijke betrokkenheid van kamp-Verstappen, legt de Nederlander in Spa-Francorchamps uit dat het vooral een beslissing van hogerhand was.

'Management en aandeelhouders waren klaar met Horner'

Tegenover onder andere GPFans legt Verstappen uit: "Aan het einde van de dag zijn het het management en de aandeelhouders die hebben besloten dat zij een verandering wilden. Zij runnen het team en ik ben maar een coureur. Wat zij beslissen, daar hebben ze het recht toe en zo is het gegaan." Toch kijkt Verstappen ook met voldoening terug op de tijd met Horner aan boord: "Als je hier nu zit en terugkijkt op die twintig jaar Red Bull, dan hebben we een aantal fantastische resultaten behaald. De afgelopen jaren ging het wat minder. Het laatste anderhalve jaar verliep niet zoals we wilden, en toen is besloten dat het schip een andere koers moest varen." Daarbij laat hij optekenen dat hij al iets eerder op de hoogte was: "Ik denk een dag ervoor [voordat het naar buiten kwam, red.]."

Verstappen wil vooruit kijken

Mekies heeft promotie gekregen vanuit de Racing Bulls en Verstappen heeft vertrouwen in de Fransman: "Ik kijk ernaar uit en heb al een aantal meetings met Laurent gehad. De laatste twee weken waren behoorlijk intens voor hem." Verstappen is dankbaar voor de inzet van Horner, maar richt zich nu vooral op de toekomst: "Ik heb er weer zin in om met het team vooruit te gaan. Terugkijken heeft geen zin, dat maakt je niet sneller."

