Max Verstappen (27) is inmiddels aangekomen op Spa-Francorchamps om zich klaar te stomen voor de Grand Prix van België aankomend weekend. De Red Bull-coureur krijgt in de Belgische Ardennen ongetwijfeld weer veel vragen over zijn toekomst en een eventuele overstap naar Mercedes, maar volgens het Oostenrijkse ORF is een exit van de Nederlander niet langer mogelijk.

Er wordt - ondanks het recente vertrek van teambaas Christian Horner - nog volop gespeculeerd over een vertrek van Verstappen bij Red Bull Racing. Mercedes zou bovenaan het lijstje staan en de Duitse renstal zou in de persoon van Toto Wolff al hebben gesproken met de 27-jarige wereldkampioen. Echter, steeds meer signalen beginnen recentelijk te wijzen op een langer verblijf van Verstappen bij Red Bull. In ieder geval tot en met volgend seizoen. Wolff gaf deze week ook al aan dat een transfer van Verstappen op korte termijn niet heel waarschijnlijk is. Daarnaast ontsloeg Red Bull teambaas Horner, iets dat een wens leek te zijn van kamp Verstappen - en vandaag komt daar nog eens het nieuws vanuit ORF bij dat Verstappen zijn exitclausule niet meer kan gebruiken.

Verstappen kan geen aanspraak meer maken op exitclausule

Als Verstappen had willen vertrekken bij Red Bull na dit seizoen, dan was het activeren van zijn exitclausule de enige juridisch gegronde mogelijkheid. Hij zou dan namelijk hebben kunnen wijzen naar een afspraak in zijn - nog tot medio 2028 doorlopende - contract. Maar deze zogenoemde exitclausule is dit seizoen niet meer te gebruiken, zo weet bovengenoemde Oostenrijkse bron te melden. 'De ontsnappingsclausule die Verstappen een vertrek bij Red Bull tijdens het seizoen zou kunnen opleveren, is dit jaar niet van toepassing. Verstappen had halverwege het jaar – dus rond deze tijd – buiten de top drie van het WK-klassement moeten staan. Maar de in België geboren 27-jarige reist als derde naar Spa', aldus ORF.

Clausule kan in 2026 opnieuw een rol spelen

De clausule in het contract van Verstappen heeft echter niet enkel betrekking op het huidige seizoen. De clausule keert ieder jaar weer terug. Dit betekent dat als Red Bull er volgend jaar niet bij zit, Verstappen alsnog deze clausule - zo ongeveer halverwege het jaar - kan activeren. 'Volgend jaar gaat dat ‘venster’ echter weer open', aldus het Oostenrijkse medium. Natuurlijk zijn er voor Verstappen ook wel andere manieren om een vertrek te forceren, maar de meest 'makkelijke' kaart kan inmiddels niet meer getrokken worden.

