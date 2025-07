Ondanks dat Mercedes en Lewis Hamilton sinds begin dit jaar uit elkaar zijn, onthult teambaas Toto Wolff dat zijn relatie met de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd meer dan prima is. Het duo reist zo nu en dan nog samen naar raceweekenden, en de Oostenrijker geeft de 40-jarige coureur zelfs advies over zijn liefdesleven.

Hamilton sloot zich in 2013 aan bij de Zilverpijlen. Critici noemden het destijds een risicovolle stap, en Niki Lauda had flink gelobbyd om de Engelsman binnen te halen. Het tijdperk van Hamilton bij Mercedes kan dan ook als uiterst succesvol worden beschouwd. Van 2014 tot en met 2021 wist het Duitse team alle constructeurstitels te winnen. Hamilton voegde in die periode zes wereldtitels toe aan zijn palmares.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen eerlijk over mentale spelletjes binnen F1

Oude tijden herleven

Het heeft een hechte band gecreëerd, legt Wolff uit in een interview met The Wall Street Journal. "Toen hij besloot om te vertrekken, had dat heel ongemakkelijk kunnen worden, bijna vijandig zelfs en we hebben daar bewust over gesproken om dat te voorkomen," zegt Wolff. "We hebben allemaal echt ons best gedaan om begripvol en meegaand te zijn. Hij is nog steeds een vriend. Hij komt in het weekend gewoon langs op kantoor, praat met de engineers, pakt wat te eten. Na veel Grands Prix vliegt hij met mij terug." Nu ook Valtteri Bottas weer in dienst is bij Mercedes, ziet Wolff de oude tijden herleven: "Dan hebben we weer het oude groepje bij elkaar: Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton en ik, samen terug van de races."

OOK INTERESSANT: Marko reageert op vermeende contractgesprekken tussen Wolff en Verstappen

Hamilton vraagt advies aan Wolff over vrouwen

De rivaliteit blijft uiteraard bestaan op de baan, maar daar blijft het ook bij. Wolff onthult daarnaast dat hij een adviserende rol speelt in Hamiltons privéleven: "Ik leef een beetje via hem. Hij laat me zijn flirtpogingen zien, met wie hij aan het daten is, en vraagt dan: ‘Zou ik voor dit meisje moeten gaan of niet?’ En dan zeg ik: ‘Ja, doe maar! En vertel me hoe het was’," aldus Wolff.

Gerelateerd