Hoewel Max Verstappen zich vooral focust op wat er op de baan gebeurt, legt hij in Lion Unleashed 4 uit dat psychologische oorlogsvoering ook echt een rol speelt in de Formule 1. Voor hem staan de prestaties op de baan altijd voorop, maar zwakte tonen doet hij liever niet.

Het afgelopen seizoen ging het meerdere keren over de mentale gesteldheid van coureurs. Lando Norris wordt geroemd omdat hij openlijk heeft toegegeven dat hij regelmatig piekert, maar hij ziet dat juist als een kracht. Verstappen geeft aan dat mindgames erbij horen, want iedereen wil uiteindelijk wereldkampioen worden.

'Norris houdt ook van hard racen'

De vriendschap tussen Norris en Verstappen kwam vorig jaar enigszins onder druk te staan. Ook vader Jos onthulde dat het niet altijd even makkelijk was: "Soms was het zwaar." Dat kwam vooral door de onderlinge gevechten op de baan tussen de goede vrienden. Verstappen zegt daarover: "Ik denk dat hij [Norris] van hard racen houdt en ik denk dat je in een kampioenschapsstrijd er alles aan doet om op je best te presteren." Dat kan leiden tot vuurwerk: "Dat gaat natuurlijk gepaard met soms heftige confrontaties, maar die ga ik niet uit de weg."

Volgens Verstappen worden er niet alleen spelletjes op de baan gespeeld, ook naast de baan speelt het mentale aspect een grote rol. "Het is ook een mentaal spel dat je met ze speelt. Het is ontzettend belangrijk dat je altijd goed presteert, maar ook geen zwakte toont."

