Dr. Helmut Marko wordt nog altijd het hemd van het lijf gevraagd over de toekomst van Max Verstappen. Mercedes-teambaas Toto Wolff en de Nederlander zouden afgelopen weekend met elkaar hebben afgesproken op Ibiza, en volgens Marko is de viervoudig wereldkampioen vrij om te praten met wie hij wil.

Volgens verschillende bronnen zou Verstappen vóór het einde van juli een beslissing nemen over zijn toekomst. Red Bull is ondertussen ook aan het transformeren, want veel van de succesfactoren zijn inmiddels verdwenen. Daarnaast is voormalig teambaas Christian Horner vertrokken en gaat het team onder leiding van Laurent Mekies bouwen aan de toekomst.

Vertrek Horner

Hoewel De Telegraaf onlangs nog benadrukte dat 'kamp-Verstappen' weinig te maken zou hebben met het vertrek van Horner, doen er ook verhalen de ronde die daar wél expliciet op wijzen. Marko is tegenover OE24 kort maar duidelijk over het vertrek van de Brit en het gesprek dat hij daarover met Verstappen had: “Max is geïnformeerd. Daar wil ik verder niets over zeggen.”

Gesprekken Wolff en Verstappen

Over het vertrek bestaan verschillende scenario’s. Het is geen geheim dat Verstappen in gesprek is met de teambaas van Mercedes over zijn toekomst. Ook de adviseur van Red Bull Racing is daarvan op de hoogte en ziet daar geen probleem in. “Max mag afspreken met wie hij wil. We hebben een geldig contract en we gaan ervan uit dat Max bij ons blijft,” aldus de Oostenrijker.

