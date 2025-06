In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in Oostenrijk is begonnen met de mediadag en er is weer het één en ander naar buiten gekomen. De FIA heeft allerlei mazen in de wet gedicht rondom het koelen van de banden. De Spaanse media weet zeker te weten dat Max Verstappen op weg is naar de uitgang bij Red Bull en George Russell bevestigt dat de viervoudig kampioen in gesprek is met Mercedes. Dit is de GPFans Recap van donderdag 26 juni.

Verstappen corrigeert interviewer in de perszaal: "Het zijn er vijf"

Dat Max Verstappen een warme band heeft met de Grand Prix van Oostenrijk, dat weten we inmiddels wel. Door de jaren heen heeft de viervoudig wereldkampioen de nodige overwinningen bij elkaar weten te sprokkelen op de Red Bull Ring, al ontstond er donderdag op de persconferentie verwarring over het aantal. Lezen wat er precies gebeurde op de persconferentie? Klik hier!

Spaanse krant gooit bom: "Max Verstappen wil Red Bull verlaten"

Volgens de Spaanse sportkrant Marca staat Max Verstappen open voor een vertrek bij Red Bull, ondanks zijn contract tot 2028. De viervoudig wereldkampioen is volgens bronnen ongerust over de nieuwe motor die Red Bull in 2026 zelf ontwikkelt met Ford. Lezen hoe Marca het gerucht beargumenteert? Klik hier!

'Tire water'-foefje van McLaren vanaf nieuw seizoen verleden tijd: dit zijn de nieuwe regels

De FIA heeft voor het aankomende seizoen de regels omtrent de bandenkoeling aangescherpt, maar dat heeft volgens kenners weinig te maken met McLaren. Sommigen dachten dat dit kwam door de befaamde 'Tire Water'-claim vanuit Red Bull, maar dit is dus niet het geval. Alles lezen over de nieuwe regels? Klik hier!

Weerbericht Oostenrijk: extreem noodweer kan GP op Red Bull Ring bedreigen?

Tijdens het Grand Prix-weekend op de Red Bull Ring waarschuwen lokale autoriteiten voor extreem noodweer. Er is een noodbericht verstuurd naar alle inwoners en het is nog de vraag of dit impact zal hebben op de Grand Prix van Oostenrijk. Alles lezen over het noodweer rondom de Red Bull Ring? Klik hier!

Russell begrijpt interesse in Verstappen: "Mercedes wil natuurlijk terug aan de top komen"

George Russell is nog altijd in afwachting van een contractverlenging bij Mercedes. De Engelsman ziet ook dat Toto Wolff erg gecharmeerd is van Max Verstappen en stelt dat het logisch is dat Mercedes naar de Nederlander kijkt. Toch hoopt hij zelf snel zijn handtekening te kunnen zetten onder een nieuw contract. Lezen hoe Russell in de race staat? Klik hier!

