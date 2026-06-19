Mercedes heeft officieel het verzoek tot herziening van de uitslag van de F1 Grand Prix van Monaco ingetrokken. De Duitse renstal hoopte aanvankelijk een straf van George Russell aan te vechten, nadat concurrent Alpine eerder met succes een soortgelijke tijdstraf van Pierre Gasly wist terug te draaien.

Tijdens de bewuste race in de straten van Monte Carlo leek Russell te kunnen vechten voor een podiumfinish, totdat hij werd bestraft voor het overschrijden van de snelheidslimiet in de pitstraat. Deze overtreding van artikel 1.6.3a van de sportieve reglementen leverde de huidige nummer drie van het wereldkampioenschap in eerste instantie een tijdstraf op. Omdat de monteurs van Mercedes de bolide vervolgens te vroeg aanraakten bij het inlossen van deze straf, kreeg de Brit een zwaardere drive-through penalty opgelegd. Hierdoor viel de teamgenoot van Andrea Kimi Antonelli uiteindelijk buiten de punten en kwam hij als twaalfde over de streep.

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Right of Review plotseling ingetrokken

De hoop op eerherstel laaide op toen Alpine en de Formule 1 zelf met telemetrie aantoonden dat de snelheidsmetingen in de pitstraat onnauwkeurig waren door een fout in de tijdwaarnemingslussen van Formula One Management. Hierdoor kreeg Gasly op vrijdag 12 juni zijn derde plaats terug van de wedstrijdleiding, nadat Alpine met succes geprotesteerd had. Hij was eerst nog op P7 geklasseerd na twee tijdstraffen voor het tweemaal overschrijden van de snelheidslimiet. Mercedes diende daarop een eigen Right of Review in. Hier zou aankomende zaterdag 20 juni over gediscussieerd worden, maar de FIA heeft onverwachts aangegeven dat de Zilverpijlen dit verzoek tot herziening plotseling heeft ingetrokken. Waarom precies is momenteel niet bekend.

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In een officieel statement bevestigde de FIA het besluit van de koploper bij de constructeurs. "De stewards zijn door het Mercedes Formule 1-team geïnformeerd dat zij het verzoek tot herziening intrekken met betrekking tot de beslissingen van de stewards van de Grand Prix van Monaco, overtreding van Artikel B1.6.3a van de FIA F1-reglementen met betrekking tot auto 63", zo luidt de formele verklaring. Auto 63 is natuurlijk die van Russell.

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