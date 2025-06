Volgens de Spaanse sportkrant Marca staat Max Verstappen open voor een vertrek bij Red Bull, ondanks zijn contract tot 2028. De drievoudig wereldkampioen is volgens bronnen ongerust over de nieuwe motor die Red Bull in 2026 zelf ontwikkelt met Ford.

"Er is intern weinig vertrouwen in het project na een onrustige test in maart," meldt Marca. Verstappen zou hierdoor serieus twijfelen of zijn toekomst wel bij het team in Milton Keynes ligt. Mercedes lijkt, volgens Marca, de logische volgende stap. Toto Wolff, teambaas in Brackley, zou Verstappen al langer willen strikken als kopman voor het nieuwe motorentijdperk vanaf 2026. Het Mercedes-team is optimistisch over de nieuwe regels, mede dankzij de opmars van George Russell en het jonge talent Andrea Kimi Antonelli. Andere topteams lijken minder reële opties: Aston Martin heeft Alonso en Stroll als speerpunten, en Ferrari bungelt qua prestaties en stabiliteit.

Artikel gaat verder onder video

'Druk neemt toe op Red Bull, vertrek uiterst dichtbij'

De onrust komt niet uit het niets. Red Bull presteert teleurstellend dit seizoen, met een auto die niet competitief genoeg is en strategische blunders. Verstappen: “Het vertrouwen in het team brokkelt af als de resultaten uitblijven.” Teamgenoot Tsunoda worstelt zelfs met het halen van punten, wat de problemen extra pijnlijk maakt. Ondanks zijn lange contract zijn er, naar verluidt, clausules waardoor Verstappen eerder weg zou kunnen als Red Bull niet levert. “Het project in Milton Keynes wankelt en als 2025 opnieuw tegenvalt, kan een overstap ineens snel gaan”, aldus Marca.

Gerelateerd