'Tire water'-foefje van McLaren vanaf nieuw seizoen verleden tijd: dit zijn de nieuwe regels

De FIA heeft voor het aankomende seizoen de regels omtrent de bandenkoeling aangescherpt, maar dat heeft volgens kenners weinig te maken met McLaren. Sommigen dachten dat dit kwam door de befaamde 'Tire Water'-claim vanuit Red Bull, maar dit is dus niet het geval.

Dit jaar probeerden verschillende teams de grenzen van de regels op te zoeken. Zo stuurde Red Bull zelfs een uitgebreide brief met 'allerlei wilde ideeën vanuit het team van McLaren' aan de FIA om banden te koelen, waaronder het gebruik van water uit de drinkfles van de coureur. Bijna alle suggesties werden meteen afgewezen. Toch blijkt deze claim van Red Bull de start te zijn voor de FIA om alles duidelijker te gaan maken voor de toekomst wat betreft de reglementen rondom de bandenkoeling.

Wat gaat er gebeuren en wat zal dit gaan betekenen?

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de regels nu letterlijk verbieden om met welk apparaat of procedure dan ook, behalve gewoon rijden op de baan, de wielen, naven of remmen actief te koelen. “De formulering is veel simpeler geworden, zodat er geen ruimte meer is voor slimmigheden”, zegt een anonieme FIA-bron. Volgens Red Bull-engineer Paul Monaghan is het goed dat de FIA nu duidelijk is: “Als alle teams de regels op dezelfde manier begrijpen en toepassen, dan ben ik tevreden. Sluit je de mazen in de wet, dan is dat prima, zolang het voor iedereen helder en gelijk is", zo concludeert Monaghan.

Nieuw reglement 10.8.3

Er zullen dus nieuwe reglementen gelden vanaf het nieuwe seizoen voor de bandenkoeling. Het nieuwe artikel 10.8.3 in de technische reglementen zal nu elk systeem volledig uitsluiten dat zorgt voor extra koeling voor bijvoorbeeld de wielen of remmen. Ook enige vorm van luchtstroom via de wielophanging wordt verboden: “Deze kapjes moeten intern volledig afgesloten zijn tegen iedere luchtstroom”, zo staat nu in artikel 3.17.1.

