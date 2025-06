Dat Max Verstappen een warme band heeft met de Grand Prix van Oostenrijk, dat weten we inmiddels wel. Door de jaren heen heeft de viervoudig wereldkampioen de nodige overwinningen bij elkaar weten te sprokkelen op de Red Bull Ring, al ontstond er donderdag op de persconferentie verwarring over het aantal.

De Red Bull Ring is in 1969 uit de grond gestampt en stond destijds bekend als de Osterreichring, een roemruchtig en gevaarlijk circuit. In 1995 heeft Formule 1-architect Herman Tilke de baan onder handen genomen, met als opdracht om het circuit moderner en veiliger te maken. In 2003 verdween de baan van de kalender, waarna Oostenrijk in 2014 weer terugkeerde. De race in het Alpenland veranderde aan het einde van dat decennium in Verstappen-land. Vanaf 2018 boekte de Nederlander maar liefst vijf zeges aldaar.

Verstappen versus journalist

Daarvan waren vier overwinningen in de Grand Prix van Oostenrijk behaald, terwijl één zege werd gepakt tijdens de bijzondere Grand Prix van Stiermarken, die tijdens het vreemde Formule 1-seizoen van 2021 werd gereden, in coronatijd dus. Het zorgde voor verwarring bij een journalist die de zaakjes op de persconferentie van dit weekend niet goed op orde had. "Je hebt hier op de Red Bull Ring een ongelooflijk record, vier overwinningen tot nu toe. Hoe zeker ben je van een vijfde dit weekend?" Verstappen corrigeert hem: "Zijn het er vier? Vijf!" Tom Clarkson, journalist van dienst, probeert het nog bijdehand op te lossen: "Je gaat voor de vijfde", waarna de Red Bull-rijder hem nog eens op zijn plek zet: "Het zijn er vijf.

