Weerbericht Oostenrijk: extreem noodweer kan GP op Red Bull Ring bedreigen?

Tijdens het Grand Prix-weekend op de Red Bull Ring waarschuwen lokale autoriteiten voor extreem noodweer. Er is een noodbericht verstuurd naar alle inwoners en het is nog de vraag of dit impact zal hebben op de Grand Prix van Oostenrijk.

De officiële waarschuwing die is verstuurd, geldt op 26 juni van 14:00 tot 24:00 uur en spreekt van een ‘extreem weerfestival’ in de regio Spielberg. Volgens het bericht is er kans op windstoten tot 100 km/u, lokale overstromingen, omvallende bomen, hagel en blikseminslagen. Ook wordt aangeraden parken, bossen en rivieroevers te vermijden en losse spullen als tenten en zonneschermen goed vast te zetten, vooral op campings.

Artikel gaat verder onder video

Situatie nauwlettend in de gaten houden

Journalist Erik van Haren meldde vanmorgen al: “Noodweer verwacht, vandaag in regio Red Bull Ring. Voor de vele kampeerders rond het circuit hopen dat het meevalt.” Bezoekers en kampeerders langs het circuit wordt gevraagd het lokale weer nauwlettend in de gaten te houden en snel te anticiperen op veranderingen. Overheidsinstanties raden aan om waakzaam te blijven en bij ernstige waarschuwingen direct actie te ondernemen. Of dit effect zal hebben op de Grand Prix is nog afwachten.

