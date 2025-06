'Exit Tsunoda zo goed als zeker', 'Horner en Red Bull eens over Verstappen' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zo kwam vandaag het nieuws naar buiten dat Max Verstappen een speciale helm heeft onthuld voor de GP van Oostenrijk. Ook heeft teambaas Christian Horner een opmerkelijke 'statement' gegeven op de recente veranderingen binnen de Formule 1. Hij vergelijkt de tijd van nu met vroeger, met wat oude grootheden als Bernie Ecclestone, Max Mosley en Ron Dennis, en wil hiermee aangeven dat de tijd is veranderd.

'Exit Tsunoda bij Red Bull zo goed als zeker, Hadjar en Lindblad staan te trappelen'

Nadat Yuki Tsunoda is begonnen aan zijn Red Bull-tijdperk, lijkt hij zich nog niet thuis te voelen in de RB21 en hij kent hierdoor een flinke vormdip. Volgens BBC F1-journalist Andrew Benson is de kans heel groot dat Tsunoda wordt vervangen, tenzij hij opeens veel beter gaat presteren. Lees hier meer over wat Benson te melden heeft.

Verstappen onthult speciale helm voor race in Oostenrijk, België en Nederland

Max Verstappen gaat komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk in actie komen met een speciale en nieuwe helm. Dat heeft hij op social media bekendgemaakt. Lees hier meer over de nieuwe helm.

Horner en Red Bull eens over Verstappen: 'Dat hebben ze duidelijk gemaakt'

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn al jaren een succesverhaal in F1, maar dit jaar lijkt er een einde te komen aan een fantastische reeks van zowel coureur als team. Achter de schermen blijft bij Red Bull echter wel één ding duidelijk. Lees hier meer over hetgeen wat duidelijk is.

'Max Verstappen negeert de moderne Formule 1-regels, dat maakt hem uniek'

Max Verstappen ligt onder vuur vanwege zijn agressieve rijstijl, maar krijgt tegelijkertijd lof van Formule 1-legende Riccardo Patrese. De Italiaan vergelijkt Verstappens aanpak met "oud-stijl racen", zoals hij het zelf in zijn tijd beleefde. Lees hier meer over hoe Patrese kijkt naar de rijstijl van Verstappen.

Nieuwe hiërarchie binnen F1 spreekt Horner niet aan: "De meeste gewoon in loondienst"

Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt geïrriteerd te zijn over een 'nieuwe hiërarchie' binnen de Formule 1. De Brit geeft aan dat hij de oude ondernemersgeest onder de Formule 1-leiding mist. Hiermee doelt hij op het feit dat de huidige teamchefs vooral managers beginnen te worden. Lees hier meer over de kritiek vanuit Horner.

