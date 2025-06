'Max Verstappen negeert de moderne Formule 1-regels, dat maakt hem uniek'

Max Verstappen ligt onder vuur vanwege zijn agressieve rijstijl, maar krijgt tegelijkertijd lof van Formule 1-legende Riccardo Patrese. De Italiaan vergelijkt Verstappens aanpak met "oud-stijl racen", zoals hij het zelf in zijn tijd beleefde.

“Momenteel is hij de enige rijder die echt op de oude manier vecht en racet, zoals in mijn tijd”, zegt Riccardo Patrese vol lof over de Nederlander. “Dat waardeer ik enorm, soms vecht hij zoals het zou moeten. En hij houdt er ook niet van om zijn mond te houden. Nu willen mensen dat coureurs hun mond houden. Je mag bijna geen eigen mening meer hebben.”

Artikel gaat verder onder video

Vele straffen beginnen te storen

Patrese stoort zich aan de vele straffen in de huidige Formule 1: “Ik hou hier niet zo van, want als je vandaag de dag iets anders zegt, krijg je al een straf en dan moet je verplicht werk doen voor de sociale media. Aan het eind van de dag waardeer ik Verstappen, want hij is eigenlijk de enige die boven al deze regels, straffen en beperkingen uitstijgt. Waarschijnlijk komt het omdat hij zich heel sterk voelt als viervoudig wereldkampioen.”

Schorsing in aantocht? Daar is Verstappen niet bang voor!

Dat Verstappen nu zelfs een schorsing boven het hoofd hangt, schrikt Patrese weinig af: “Ik denk dat het voor hem geen probleem is. Hij vindt het waarschijnlijk niet leuk, omdat hij ook een penalty kreeg waar hij het niet mee eens was. En als het gebeurt dat hij zijn licentie verliest, dan gaat hij voor twee weken lekker op zijn boot wachten tot de volgende Grand Prix. Ik denk niet dat het voor hem een drama is. Hij zegt wat hij wil en doet wat hij wil. Als hij een raceschorsing krijgt, wint hij daarna gewoon weer een race en komt hij sterk terug.”

Formule 1 is veel veranderd

De Formule 1 was volgens Patrese vroeger veel authentieker. “Als ik mocht kiezen, gaf ik de voorkeur aan het racen en de sfeer van toen: veel meer op instinct, minder regels van buitenaf. Alles is nu zo anders, ook het leven en de filosofie van de Formule 1. Destijds was het allemaal echter en meer op gevoel. Verstappen hoort bij de superkampioenen, die zelfs zonder de snelste auto het verschil kunnen maken.”

Gerelateerd