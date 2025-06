Verstappen onthult speciale helm voor race in Oostenrijk, België en Nederland

Max Verstappen gaat komend weekend tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk in actie komen met een speciale en nieuwe helm. Dat heeft hij op social media bekendgemaakt.

Komend weekend gaat de elfde race van het seizoen 2025 verreden worden, een belangrijke race voor Red Bull Racing. Het is namelijk de thuisrace voor het team, dat op Spielberg in het verleden al veel succes heeft gekend. Dit geldt ook voor Verstappen zelf, die vaak uitpakt met speciale helmen. Verstappen omschrijft het weekend in Oostenrijk ook als een thuisrace, want de 'thuishelm' zal ook gedragen worden in Spa en Zandvoort later dit jaar tijdens de Grand Prix van België en Grand Prix van Nederland.

