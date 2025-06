Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt geïrriteerd te zijn over een 'nieuwe hiërarchie' binnen de Formule 1. De Brit geeft aan dat hij de oude ondernemersgeest onder de Formule 1-leiding mist. Hiermee doelt hij op het feit dat de huidige teamchefs vooral managers beginnen te worden.

“Tegenwoordig kijk je rond en, op een paar uitzonderingen na, is het vooral een stel managers in plaats van de ondernemersgeest die er vroeger was”, stelt Horner. Hij herinnert zich zijn beginjaren: “Toen ik in de sport kwam, zat ik aan tafel met Bernie Ecclestone, Max Mosley, Ron Dennis bij McLaren, Frank Williams bij Williams, Jean Todt bij Ferrari en Flavio Briatore bij Renault. Eddie Jordan was er ook nog. Het waren grote persoonlijkheden, grote karakters”, zo zegt hij tegenover PlanetF1.

Het ontbreekt soms aan respect, de meeste 'gewoon' in loondienst

Horner zag hoe, ondanks rivaliteit, er altijd respect en een gezamenlijk doel was: “Ja, er waren altijd meningsverschillen, maar iedereen wist wat goed was voor de business en voor de sport, omdat ze allemaal een zekere ondernemersmentaliteit hadden.” Nu is dat anders, benadrukt hij. “Er is veel minder ervaring en de meeste teambazen zijn gewoon in loondienst. Soms ontbreekt het nu aan respect dat er vroeger wél was.”

De Formule 1-wereld is compleet aan het veranderen

Horner merkt ook op dat digitalisering binnen de sportwereld voor meer geruchten en commotie zorgt: “Er zijn veel meer 'keyboard warriors' dan vroeger. Eerlijk gezegd besteden wij er geen aandacht aan. Wij focussen op ons werk: racen en het beste eruit halen.” Over het werk zelf zegt hij: “Wat je langs de baan ziet, is maar 20% van dit werk. Je moet gewoon goede mensen om je heen verzamelen, vasthouden aan je overtuigingen en als team samenwerken en gefocust blijven. De auto en zijn prestaties binden iedereen in het bedrijf.”

