Met vandaag onder andere de Grand Prix van Canada. George Russell verreed een ijzersterke race en schreef de overwinning op zijn naam, al was er na afloop ook wat negatieve aandacht voor de Brit. In de slotfase leek hij een slecht verhulde poging te doen om Max Verstappen zijn twaalfde strafpunt af te smeren. Verder was er natuurlijk de pijnlijke crash van Lando Norris, nadat hij een poging deed om teammaat Oscar Piastri voorbij te gaan. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Russell blijft uit klauwen Verstappen en wint Grand Prix van Canada na crash Norris

George Russell heeft de Grand Prix van Canada weten te winnen, nadat hij al vanaf pole position mocht vertrekken. Max Verstappen probeerde het wel, maar finishte als tweede. De derde stek was er uiteindelijk voor Kimi Antonelli. Lando Norris crashte tijdens een inhaalpoging op teamgenoot Oscar Piastri. Achter de safety car haalde Verstappen Russell nog even in, maar het leek een uitlokkertje te zijn van de Mercedes, die Verstappen tot een strafpunt wilde verleiden. De volledige samenvatting van de Grand Prix van Canada, lees je hier.

Probeerde Russell Verstappen een schorsing aan te naaien in Canada?

Na een late crash van Lando Norris eindigde de Grand Prix van Canada onder de safety car. Met George Russell aan de leiding met Max Verstappen daarachter, gebeurde er iets bijzonders. De Mercedes-coureur ging ineens hard op de rem, waardoor Verstappen aan hem voorbij ging - iets wat verboden is achter de safety car. Russell riep vervolgens direct over de boordradio: "Verstappen haalde mij zojuist in!" Het leek een bewuste poging om Verstappen een strafpunt aan te naaien. Wat er precies gebeurde tussen Verstappen en Russell, bekijk en lees je hier.

Verstappen reageert op moment met Russell

Max Verstappen heeft gereageerd op zijn tweede plaats in de Grand Prix van Canada, én het opvallende moment met George Russell achter de safety car in de slotfase van de race. Als hij naar het moment met Russell achter de safety car wordt gevraagd, reageert Verstappen kalm en kort: "Hij wilde tegen de safety car zeggen dat hij wat door moest rijden, want hij reed expres heel langzaam. Geen idee waarom. Toen trapte hij wat agressiever op de rem. Het is wat het is." Lees de volledige reactie van Verstappen op het moment met Russell hier.

Norris in zak en as: Brit biedt op beeld excuses aan richting Piastri

Het moest er een keer van komen dit seizoen en zondag was het zover: een crash tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Laatstgenoemde was de duidelijke schuldige, viel uit en verscheen na afloop van de Canadese Grand Prix in zak en as voor de camera van Viaplay én bood hij op andere beelden excuses aan. "Ik heb het verkeerd ingeschat. Ik riskeerde een DNF voor zowel mezelf als voor Oscar. Dat is het laatste dat je wil doen. Ik heb me verontschuldigd ten opzichte van het team en ten opzichte van Oscar. Ik lig uit de race en heb nul punten. Er zijn goede dingen om mee te nemen, maar ik ben niet blij natuurlijk op dit moment." Het fragment waarop Norris zijn excuses aanbiedt, bekijk je hier.

